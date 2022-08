Česká vláda uvažuje o mimoriadnej dani na zisky energetických firiem a bánk

PRAHA - Česká vláda do troch týždňov rozhodne, či zavedie mimoriadnu daň na neočakávané zisky energetických firiem a bánk, uviedol český minister financií Zbyněk Stanjura. Dodal, že daň by sa mohla týkať ešte jedného sektora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Česká vláda hľadá spôsoby, ako získať dodatočné príjmy na financovanie balíka v objeme 66 miliárd Kč (2,68 miliardy eur), ktoré chce použiť na zníženie cien energií pre domácnosti počas najbližšej vykurovacej sezóny. "Ešte sme sa vrátane mňa nerozhodli. Ak by som to považoval za nesprávne, ozval by som sa už na začiatku," uviedol Stanjura.

Dodal, že vláda o tom rozhodne do 10. septembra a že okrem energetiky a bánk by sa daň mohla dotknúť ešte jedného sektora, ktorý nešpecifikoval.