Horor po dražbe bezcenných kufrov: Rodina v nich doma objavila mŕtvoly

Rodina z predmestia Aucklandu v prípade nie je podozrivá, uviedol v utorok policajný zástupca Tofilau Faamanuia Vaaelua. Príšerný objav urobila minulý štvrtok a potom zavolala políciu.

Identifikácia mŕtveho je teraz najvyššou prioritou, "aby sme mohli určiť úplné okolnosti nálezu," povedal Vaaelua. Nálezy už absolvovali pitvu. Koroneri sú v procese zisťovania počtu možných obetí.

Podľa správ spravodajského portálu Newshub by sa polícia mohla zaoberať pozostatkami viacerých tiel. K číslu vyšetrovatelia nateraz neposkytli žiadne informácie. Kufre rodina získala z internetovej aukcie vecí, ktoré neboli vyzdvihnuté zo skladu, alebo za ktoré nebol zaplatený účet za uskladnenie.

Ľudské pozostatky našla pri vybaľovaní a triedení nákladu prívesu na príjazdovej ceste pred jej dvorom, povedala suseda pre noviny NZ Herald. Krátko pred štvrtkovým príchodom polície okolo 13:30 (miestneho času) si sused všimol zápach rozkladu. „Cítil som to. Myslel som si, že je to mŕtva mačka alebo čo.“ Hovorí, že je poľovník, „a keď sa pokazí mršina, tak to zapácha. Tak som si myslel, že je to mŕtve zviera."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Rodina pre zhon okolo hororového nálezu dočasne opustila svoj dom a nechala ho na starosť svojmu známemu. Príbuzný povedal: „Sme v poriadku. Kým nás všetci nechajú na pokoji, budeme v poriadku.“