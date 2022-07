Najsilnejšia armáda v Európe! Poľsko odštartovalo rekordné nákupy: Plánom je mať výzbroj porovnateľnú s USA

Poľská vláda podpísala tento týždeň niekoľko zmlúv s Južnou Kóreou, ktorých obsahom bolo mohutné zbrojenie. Vďaka tomu dostane náš severný sused v priebehu niekoľkých rokov vyše 1000 tankov K2, 600 húfnic K9 a 48 stíhačiek FA-50, čím sa zaradí medzi svetové vojenské superveľmoci, informuje News Beezer. Veľkú časť tohto vybavenia by mali Poliaci dostať ešte v tomto roku.

"Z európskych krajín NATO budeme mať najsilnejšie pozemné sily. Poľská armáda musí byť taká početná a silná, že len jej samotná existencia odstraší každého agresora. Kremeľ nezaútočí na silného súpera. Rusi útočia len tam, kde vidia slabinu," povedal pre wPolityce poľský minister obrany Mariusz Błaszczak. Doplnil, že Poľsko má spoločnú hranicu s Ruskom (Kaliningrad na severe) aj s Bieloruskom, odkiaľ tiež postupovala Putinova ofenzíva na Ukrajinu.

Rýchlosť dodania zbraní a vojenských systémov je absolútne kľúčová. Južná Kórea bola jednou z mála krajín, ktoré tento parameter mohli splniť. V prvej fáze dostane Poľsko 180 tankov a 48 húfnic. Od roku 2026 sa plánuje výroba priamo v Poľsku. Nadzvukové stíhačky, ktoré juhokórejská spoločnosť Korea Aerospace Industries (KAI) vyrába v spolupráci s americkým výrobcom zbraní Lockheed Martin, majú nahradiť staršie MiG-29 a Su-22 sovietskej výroby.

Rýchlosť je kľúčová aj pre Poľsko, pretože krajina potrebuje rýchlo doplniť vojenskú techniku, ktorú darovala Ukrajine. Išlo najmä o tanky T-72 a PT-91 Twardy (240 kusov). Okolo roku 2025 by malo byť poľské letectvo vybavené stíhačkami F-35 A Lightning II, F-16 vo verzii C/D a M-346 Bielik. Cieľom Poľska je prevádzkovať až 160 stíhačiek.

Nákup prebehol formou medzivládnej dohody (G2G), teda priamo a bez výberového konania. Cenu zákaziek však minister obrany nemenoval. Server Polityka.pl na základe neoficiálnych informácií odhaduje, že Poľsko vynaloží na kórejské zbrane 14 miliárd eur. Južná Kórea je po USA, druhým najväčším partnerom Poľska v oblasti dodávania vojenských zbraní.

Možný scenár?

Vojenský analytik a redaktor Lukáš Visingr sa domnieva, že súčasné plány Poľska so zbraňami môžu vyzerať ako okamžitá reakcia na vojnu na Ukrajine, čo vlastne prezentuje aj vláda. V skutočnosti by však mohlo ísť o dlhodobú stratégiu Poľska, ktorá z neho spraví vojenskú veľmoc. "Hlavnou hrozbou je teraz nepochybne Rusko, ale ktovie, čo sa stane v Európe o desať či dvadsať rokov. Poľsko už nechce byť závislé na pomoci európskych mocností, naopak, chce byť dominantným hráčom. USA považuje za svojho najdôležitejšieho partnera, no zároveň vytvára spojenectvá s ďalšími krajinami, najmä s Južnou Kóreou a Tureckom" hovorí Visingr.

Ako pokračoval, bude to jednoznačne najväčšia vojenská veľmoc v Európe, pretože počet pozemných vojenských vozidiel, ktoré Varšava plánuje nakúpiť alebo vyrobiť, bude väčší ako počet, ktorý v súčasnosti vlastnia Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia dohromady. "Bez veľkého preháňania môžeme povedať, že Poľsko buduje armádu nielen európskeho, ale svetového formátu," uzavrel Visingr.