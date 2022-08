Ind (24) sa stal najmladším sériovým vrahom na svete: Do svojich desiatich rokov spáchal strašné zverstvá

MUSHAHAR - V prípade tohto chlapca sa vymyká všetko spod kontroly. Amarjeet Sada nedovŕšil ešte ani desať rokov, no na svedomí mal už tri ľudské životy. Psychológovia ho opísali ako sadistu, ktorý nie je schopný rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Amarjeet sa narodil v roku 1998 v dedine Mushahar v Indii. O jeho pôvode sa veľa nevie, ale jeho rodičia boli veľmi chudobní, otec pracoval ako robotník, uvádza Birmingham Live. V roku 2006 chlapec údajne zavraždil svojho šesťročného bratranca. Rodinnými väzbami očividne pohŕdal, pretože keď mala jeho sestra len osem mesiacov, zabil aj ju.

Jeho posledná obeť bola ešte mladšia - len šesťmesačné bábätko Kushboo, ktoré žilo v susedstve. Matka nechala dieťa v jasliach, aby sa mohla venovať domácim prácam. Keď sa poň vrátila, Kushboo bol nezvestný. Spustila sa veľká pátracia akcia. O niekoľko hodín neskôr sa Sada priznal, že dieťa zobral, udieral ho tehlami a napokon zaškrtil. Potom zaviedol dedinčanov na neďaleké pole, kde chcel bábätko pochovať.

Meet Amarjeet Sada, The World’s Youngest Serial Killer At 8-years-old: https://t.co/nFwoJFOZSX pic.twitter.com/dlKEx8kxpb — ujuayalogusblog (@UjuAyalogusBlog) October 27, 2020

Podľa Sadaovho strýka niektorí členovia jeho rodiny očividne vedeli o prvých dvoch vraždách, no ani jednu nenahlásili, pretože išlo o "rodinné záležitosti". Po tretej vražde, ku ktorej sa chlapec sám priznal, putoval do väzby. Keď ho brala polícia, údajne sa usmieval a neprejavil žiadnu ľútosť. Okrem toho sa mal priznať k tomu, že pred niekoľkými mesiacmi zavraždil aj svoju sestru a rok predtým bratranca.

Kočnerov obhajca Marek Para: Nie je mi jasné, či sa vyšetruje strana Smer alebo vražda novinára (archívne video)

Nemohol ísť do väzenia

V čase zatknutia ho vyšetril aj psychológ, ktorý o Amarjeetovi povedal, že je to sadista, ktorý má potešenie z toho, keď niekomu ublíži. "Vôbec nevie rozlíšiť dobré od zlého." Podľa indických zákonov nemôže byť dieťa väznené ani odsúdené na smrť. Predpokladá sa, že Sada bol umiestnený do polepšovne v meste Munger do svojich osemnástich rokov. Potom bol prepustený na slobodu. Miesto jeho terajšieho pobytu nie je známe.