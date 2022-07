V Slovinsku zúria masívne požiare: Pri hasení pomáhajú aj Slováci, ministerstvo vnútra poslalo Black Hawk

Aj dnes pokračuje boj s plameňmi v Krase, pretože vo štvrtok popoludní vypukol požiar v Cerje. Hasenie je veľmi náročné pre všetkých zúčastnených, situáciu zhoršuje najmä silný vietor na Krase, informuje N1. Tamojší starosta dúfa, že 1200 hasičom a vzdušnej podpore sa podarí požiar uhasiť. "Prebieha evakuácia ďalšej dediny, ale dúfam, že sa to do popoludnia vyrieši a ľudia sa budú môcť vrátiť domov," povedal.

"Horí asi na 2000 hektároch, je to zatiaľ najväčší požiar v Slovinsku. Je to veľmi nebezpečné, pretože je tam stále veľa mín a granátov z prvej svetovej vojny. Tie granáty sú stále aktívne a môžu explodovať. Každý deň počujeme 30 až 50 detonácií, čo je pre hasičov veľmi nebezpečné," dodal starosta.

Posadke letalstva Slovenske vojske že v akciji! Danes nadaljujemo boj s požari s tremi helikopterji Bell 412 in letalom Pilatus PC-6. #ZaDomovino pic.twitter.com/3xOVWbfZK8

Slovinský premiér Robert Golob v relácii 24ur Zvečer oznámil, že vláda má v úmysle priznať odškodné pre dobrovoľných hasičov, ktorí hasili požiare v Krase. "Vedeli sme o niektorých anomáliách v hasičskom systéme a na najbližšom rokovaní vlády plánujeme prijať opatrenie, podľa ktorého po aktivácii štátneho plánu uznáme odškodné pre všetkých dobrovoľných hasičov," informoval Golob a zároveň poďakoval všetkým hasičom.

Preko noči je bilo na območju občine Miren-Kostanjevica nekaj čez 500 👨🏻‍🚒 iz 112 gas. enot, ki so gasili požar v okolici Cerja, požar na liniji proto Trstelju in več manjših žarišč, ki se pojavljajo na različnih koncih in jih sproti gasijo.🔥

Trenutno je aktiviranih 120 gas. enot. pic.twitter.com/0uqSblLPHX