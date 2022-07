Rodičia zúria: Aerolinky chceli posadiť do iného lietadla ich dcéru (13 mes.), 20 hodín telefonovania!

MELBOURNE - Mladá nahnevaná rodina bojovala za to, aby sa dostala domov v jednej skupine. Letecká spoločnosť Qantas totiž rezervovala pre ich iba 13-mesačnú dcérku iný, samostatný let. To, že aerolinky prerezervovali let, sa dozvedeli uprostred dovolenky.

Stephan a Andrew Brahamovci vysvetlili, že počas ich dovolenky v Európe s ich malou dcérou museli dvadsať hodín čakať na vyriešenie problému. Ich let späť do rodnej Austrálie zrušili, čo znamenalo, že si museli zarezervovať iný let. Lenže tu nastal problém, pretože letecká spoločnosť chcela malé dieťa posadiť do iného lietadla. "Povedali, že neurobili nič zlé, pretože jej rezervovali letenku. Pôvodne akúkoľvek zodpovednosť popierali. To je Qantas," povedala Brahamová pre Channel 9's Today Show.

„Strávili sme 20 hodín 47 minút a 13 sekúnd telefonovaním do Qantas počas 24 hodín a viac ako 55 samostatných telefonátov, kým nakoniec súhlasili s rezerváciou nových letov domov." To však nie je všetko. Rodina si pobyt v Ríme musela predĺžiť o dva týždne, pretože ich lety boli posunuté o 12 dní. "Dúfam, že do trinástich dní sa nám to nakoniec podarí. Naozaj istí si budeme až vtedy, keď nastúpime do toho lietadla a lietadlo bude vo vzduchu," doplnil Andrew.

Vo vyhlásení pre Daily Mail Qantas uviedol, že sa rodine úprimne ospravedlňuje. Aerolinky zo všetkého vinia "administratívnu chybu na konci procesu", ktorá spôsobila, že 13-mesačné dieťa bolo automaticky presunuté na iný let. Zaviazali sa, že Brahamovcom uhradia náklady na ich dodatočné ubytovanie. Ako píše news.com.au, podobnú situáciu zažila aj iná žena. "Qantas práve rezervoval mojmu trojročnému dieťaťu iný let ako mne (jeho mame). Existuje nejaký koniec ich neschopnosti?" opýtala sa na Reddite.

Galéria fotiek (2) Najväčšia austrálska letecká spoločnosť Qantas pozastaví všetky medzinárodné lety.

Zdroj: TASR/AP Photo/Rick Rycroft

K týmto incidentom došlo po tom, ako odbory kritizovali spoločnosť Qantas za rozdávanie miliónov austrálskych dolárov na bonusoch vedúcim pracovníkom, zatiaľ čo aerolinky trápia rušenia a meškania letov a straty batožiny. Spoločnosť oznámila, že odmení štyroch manažérov akciami v hodnote štyri milióny dolárov, napriek všetkým problémom, ktoré Qantas má. Federálny tajomník Australian Licensed Aircraft Engineers’ Association Steve Purvinas uviedol, že po slabom výkone Qantasu si manažéri nezaslúžia prémie. "Títo ľudia ničia leteckú spoločnosť. Vôbec by nemali dostávať bonusy. Mali by byť prepustení. Nebude žiadny Qantas, ak ich zlé riadenie bude pokračovať."