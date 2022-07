Pelosiová má v auguste navštíviť Taiwan: Čína pohrozila ráznou reakciou

PEKING - Čína prijme rázne opatrenia v prípade, ak predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívi Taiwan. V utorok to uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien, informuje agentúra AP.

Návšteva Pelosiovej by "vážne podkopala suverenitu a územnú celistvosť Číny, vážne by ovplyvnila vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi a vyslala by veľmi zlý signál taiwanským silám nezávislosti," povedal hovorca. Dodal, že Peking prijme rázne opatrenia na ochranu svojej suverenity a územnej celistvosti, ak Washington nemieni zmeniť svoje rozhodnutie.

Pelosiová má Taiwan navštíviť v auguste

Pelosiová má Taiwan podľa britského denníka Financial Times (FT) navštíviť v auguste. Pracovnú cestu mala pôvodne absolvovať už v apríli, no musela ju odložiť pre pozitívny test na ochorenie COVID-19. Spojené štáty nemajú s Taiwanom oficiálne diplomatické vzťahy, no v uplynulom období stupňujú svoju podporu tomuto ostrovu. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani použitie vojenskej sily voči fakticky nezávislému ostrovu. Tchaj-pej dlhodobo tvrdí, že je odhodlaný pevne brániť svoju slobodu, demokraciu a bezpečnosť.