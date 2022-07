VIDEO Neskutočná dráma na mori: Loď sa dostala do kruhu smrti a posádku vymrštila von!

Mestský úrad v štáte Massachusetts upozornil na incident kapitán neďalekej rybárskej lode Dan Blackman okolo 10:00 po tom, čo si všimol sedemmetrové plavidlo, ako sa pohybuje veľkou rýchlosťou v kruhu. Podľa polície v Marshfielde sa podarilo vytiahnuť z vody dvoch mužov, ktorí tvorili posádku. Neskôr zverejnili zábery z incidentu, ku ktorému došlo 5. júla.

Problém nastal vtedy, keď sa loď zachytila v tesnom vysokorýchlostnom kruhovom prúdení, ktorý je známy ako "kruh smrti". V dôsledku toho sa stáva, že obiehajúci čln vymrští ľudí do vody, čo môže spôsobiť masívne a často smrteľné zranenia po náraze do lodnej vrtule. Dvaja muži na palube člnu nemali dostatok času na vykonanie akýchkoľvek preventívnych opatrení. Ani jeden z nich nemal na sebe záchranné vesty.

