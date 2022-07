PROGNÓZA vývoja vojny na Ukrajine: Začína sa tretia fáza bojov! Kľúčové bitky sa povedú o tieto dve mestá

KYJEV/MOSKVA - Vojna na Ukrajine sa dostala na ďalšiu križovatku a bojovníci na oboch stranách sa pripravujú na tretie dejstvo bojov, ktoré by mohlo zvrátiť rovnováhu konfliktu. Na svojom webe to píše stanica CNN, ktorá sa v analytickom článku zamýšľa nad ďalším možným vývojom ruskej invázie na Ukrajine.

"Je to veľmi opotrebovávací boj," myslí si Justin Bronk z britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). "Je to boj medzi dvoma armádami, z ktorých obe utrpeli obrovské straty a sú blízko vyčerpania," poznamenal.

Ruský prezident Vladimír Putin pred troma mesiacmi preorientoval svoju vojnu, ktorú vedie na Ukrajine od 24. februára, na východ krajiny. Urobil tak po prvotnom neúspešnom pokuse dobyť zo severu aj Kyjev. Po tom, čo nedávno ruské invázne vojská zavŕšili pomalý a krvavý postup Luhanskou oblasťou dobytím mesta Lysyčansk, môže sa šéf Kremľa cítiť byť v polovici cesty, píše CNN s odkazom na región, ktorý spoločne s Doneckou oblasťou tvorí priemyselný Donbas.

Ďalší Putinov krok

Očakáva sa, že ďalším Putinovým krokom bude práve Donecká oblasť, ktorej dobytie by splnilo hlavný cieľ Kremľa: ovládnutie celého Donbasu, ktorého časť od roku 2014 ovládajú Moskvou podporovaní separatisti. Kedy a ako k tomu dôjde, je však nejasné, upozorňuje stanica. Rusko pokračuje v intenzívnych vzdušných úderoch, ale podľa amerického Inštitútu pre výskum vojny (ISW) sú ruské pozemné sily uprostred operačnej pauzy, aby si oddýchli a preskupili sa.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Nariman El-Mofty

To by mohlo dať ukrajinskej armáde čas na prípravu obrany častí Doneckej oblasti, ktorú má stále pod kontrolou. Zároveň sa hovorí o ukrajinskej protiofenzíve na iných miestach frontu, najmä s ohľadom na juhukrajinské mesto Cherson, ktoré Rusi okupujú od začiatku invázie.

Ďalšia fáza bojov môže ovplyvniť výsledok vojny

Keď vypukne ďalšia fáza plného boja, nemusia to byť bitky posledné, ale môžu podľa analytikov do značnej miery ovplyvniť výsledok vojny. "Sú tam dve mestá, ktoré sa bohužiaľ stanú veľmi známymi," domnieva sa Samir Puri z londýnskeho Medzinárodného inštitútu strategických štúdií (IISS). Kľúčové bitky armád sa podľa neho povedú o Slovjansk a Kramatorsk na severe Doneckej oblasti. "Mám podozrenie, že to bude ďalší Severodoneck a Mariupoľ," dodal s odkazom na mestá zdevastované pri ruskom postupe. Získanie Slovjansku a Kramatorsku by pre Kremeľ znamenalo podľa CNN zásadný prielom.

Ak sa však ukrajinským obrancom podarí získať späť Cherson, pre Rusko by to podľa analytikov znamenalo pomerne závažný problém. Narušilo by to ruské zásobovacie línie, prerušilo jeho pozemný most na Krym a predstavovalo by to výrazné posilnenie morálky na ukrajinskej strane.

Galéria fotiek (4) Najmenej 12 ľudí vrátane jedného dieťaťa zahynulo a 25 ďalších osôb utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku na mesto Vinnycia.

Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP

Vývoj bude závisieť od palebnej sily a výzbroje

Ďalší vývoj bude do značnej miery závisieť od palebnej sily a výzbroje, ktorú môže každá strana ešte využiť. Niektorí analytici špekulujú, že Rusko stále častejšie siaha po starších a menej presných raketách, čo podľa nich naznačuje, že sa jeho rezervy vyčerpávajú. Ukrajina čelí opačnému problému, upozorňuje americká spravodajská stanica. Do zeme mieri množstvo špičkovej západnej výzbroje, pričom ide o rôzne nesúrodé systémy, ktoré podľa Bronka vyžadujú rôznu logistiku či údržbu, a Ukrajinci sa s nimi navyše musia učiť zaobchádzať.

Ukrajinská armáda a Západ sa sústredia na odrazenie ďalšieho ruského útoku na východe krajiny, pokračuje CNN a dodáva, že ak sa tempo ruského postupu Luhanskou oblasťou bude opakovať aj v susednom regióne, vojna sa pretiahne do jesene a zimy.

Rusko môže pokračovať v invázii

Zároveň nie je jasné, či Putin ukončí svoju inváziu, pokiaľ získa celý Donbas. "Nemyslím si, že by sa ambície Rusov (mimo východ Ukrajiny) úplne rozplynuli," myslí Max Bergmann z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS). "Sú skutočne odhodlaní kontrolovať Donbas, ale pokiaľ môžu dosiahnuť ďalšie zisky, budú sa o to snažiť," dodáva.

Ak sa Putin rozhodne pokračovať za hranice Donbasu, mohol by chcieť postúpiť k rieke Dneper, ktorá delí Ukrajinu od severu na juh. To by znamenalo pokúsiť sa ovládnuť polovicu krajiny, čo by vyvolalo zdesenie na Západe a značne predĺžilo vojnu, píše CNN.