ANALÝZA Najľahšie sa pohľadávky vymáhajú vo Švédsku a Nemecku

Rebríček meria úroveň zložitosti vymáhania pohľadávok v medzinárodnom obchodnom prostredí, a to na stupnici od 0 (najmenej zložité) do 100 (najzložitejšie). Skóre kombinuje odborné posúdenie špecialistov na vymáhanie pohľadávok na celom svete a viac ako 40 administratívnych ukazovateľov týkajúcich sa miestnych platobných postupov, miestnych súdnych konaní a miestnych konkurzných konaní. Slovensko sa s hodnotou 53 bodov umiestnilo na 30 pozícii zo 49 posudzovaných štátov. Najlepšie sa z krajín Vyšehradskej štvorky umiestnilo Poľsko, na 16. mieste so 40 bodmi, pred 25. Maďarskom so 48 bodmi a 28. Českom s 51 bodmi.

Okrem Švédska, Nemecka a Fínska obsadili európske krajiny aj ďalšie najvyššie pozície rebríčka. Prvou mimoeurópskou krajinou je Nový Zéland na 12. mieste, za ním nasleduje Brazília na 20. mieste. Rozdiel medzi vyspelými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa trhmi je stále veľký. Blízky východ, Ázia a Afrika sa radia medzi regióny, kde je vymáhanie dlhov najzložitejšie. Tento rozdiel sa však podľa Allianz postupne zmenšuje. Globálne skóre zložitosti vymáhania sa za posledné štyri roky znížilo a v súčasnosti je na úrovni 49 bodov, čo je o dva body menej ako v roku 2018.