Tragédia v Česku: Spadnutý strom na auto zabil troch ľudí

MALÁ ÚPA - Po páde stromu na auto v Krkonošiach v nedeľu popoludní zomreli traja ľudia. Jeden človek skončil v nemocnici. Nehoda sa stala na ceste II/252 do Malej Úpy. Hasiči to uviedli na twitteri. Podľa Správy Krkonošského národného parku (KRNAP) išlo asi o 30 metrov vysoký smrek, ktorého pád s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil poryv vetra.

Na Snežke mal včera popoludní vietor silu orkánu. Polícia cestu na Malú Úpu a na hraničný prechod do Poľska na Pomezních Boudách najmenej do pondelňajších 15:00 uzavrela kvôli hroziacemu pádu ďalších stromov.

Na mieste nehody podľa zdravotníckych záchranárov zomreli dve ženy vo veku 88 a 76 rokov, tretím zosnulým je šestnásťročný mladík. Sedemdesiatsedemročného muža hasiči vyslobodili a odovzdali do starostlivosti zdravotníckej záchrannej služby. Do nemocnice ho transportoval vrtuľník. Zdravotnícki záchranári na miesto vyslali dva vrtuľníky a dve záchranárske posádky, uviedol hovorca záchranárov Ivo Novák. Hasiči na mieste zasahovali do 18.00 h. "Poškodené vozidlo sme vyslobodili spod kmeňa v spolupráci s externou firmou. Udalosť vyšetruje polícia," uviedli hasiči.

Poryv vetra strom podľa správcov parku zlomil vo výške asi troch až štyroch metrov nad zemou. Pri pni mal strom asi jeden meter v priemere. "Išlo o vyrastený smrek. Kôrovcom napadnutý nebol," povedal ČTK hovorca Správy KRNAP Radek Drahný. Ide podľa neho o prvý taký tragický prípad v Krkonošiach. Dodal, že krátko po páde stromu na auto spadli v lokalite kvôli vetru ešte ďalšie dva stromy.

TRUTNOVSKO - Krátce před 13. h. spadl strom na projíždějící vozidlo. Na místě 3 mrtvé osoby. Silnice vedoucí směrem na Horní Malou Úpu bude min. do zítřejší 15. h. uzavřena z důvodu nebezpečí dalšího pádu #policiehkk pic.twitter.com/NPOuFsgmQn — Policie ČR (@PolicieCZ) June 19, 2022

Strom spadol na prechádzajúce auto pred 13:00. "Stalo sa to asi 200 metrov za odbočkou z cesty Trutnov – Pec pod Sněžkou," povedala hovorkyňa polície Iva Kormošová. Stromy v mieste nehody rastú predovšetkým po ľavej strane cesty pri ceste smerom na Malú Úpu. Po pravej strane tečie rieka Malá Úpa.

Správa KRNAP stromy pozdĺž ciest podľa Drahného sleduje a rizikové stromy, pri ktorých by mohol hroziť pád, preventívne rúbe. Riziko zrazenia stromu vetrom sa ale podľa neho nikdy úplne eliminovať nedá. Lesníci podľa Drahného v najbližších dňoch v lokalite okolo ciest stav stromov zmapujú. Na vyšetrovaní okolností dnešnej tragédie KRNAP s polícia spolupracuje, uviedol hovorca.

Silný vietor v nedeľu tiež zastavil horný úsek lanovky na Snežku. Podľa údajov z meteorologickej stanice na poštovni Anežka mal včera pred 14.30 h vietor na vrchole Sněžky v náraze rýchlosť 121,7 kilometra za hodinu. Hranica orkánu je 118 kilometrov za hodinu.