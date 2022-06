Čína je odhodlaná bojovať do konca, aby Taiwanu zabránila vyhlásiť nezávislosť

SINGAPUR - Čína bude "bojovať až do samého konca", aby zabránila Taiwanu vo vyhlásení nezávislosti. V nedeľu to podľa agentúry AFP uviedol čínsky minister obrany Wej Feng-che. Stalo sa tak v čase, keď pre tento ostrovný štát stúpa napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou.

"Budeme bojovať za každú cenu a až do samého konca. Toto je pre Čínu jediná voľba," povedal Wej Feng-che na bezpečnostnom summite v Singapure. Varoval, že tí, ktorí sa usilujú o nezávislosť Taiwanu v snahe rozdeliť Čínu, určite nedosiahnu svoj cieľ.

USA budú stáť pri spojencoch vrátane Taiwanu

"Nikto by nemal podceňovať rozhodnosť a schopnosť čínskych ozbrojených síl chrániť územnú celistvosť Číny," varoval Wej Feng-che. Prejav čínskeho ministra zaznel deň po tom, čo americký minister obrany Lloyd Austin obvinil Čínu z "provokatívnych a destabilizačných" vojenských aktivít v blízkosti Taiwanu. Austin a Wej sa v piatok stretli v Singapure. Obe strany zopakovali, že by chceli svoje vzťahy zlepšiť, nič však nenasvedčuje tomu, že by v riešení nezhôd došlo k prelomu, konštatuje agentúra Reuters.

Austin uviedol, že Spojené štáty budú naďalej stáť pri svojich spojencoch vrátane Taiwanu. Zopakoval, že politika Spojených štátov voči Taiwanu sa nezmenila. Čínsky minister varoval, že Peking nebude váhať použiť silu, ak by Taiwan vyhlásil nezávislosť. Spojené štáty nemajú s Taiwanom oficiálne diplomatické vzťahy, no v poslednom čase stupňujú svoju podporu tomuto ostrovu. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho. Tchaj-pej dlhodobo tvrdí, že je odhodlaný brániť svoju slobodu, demokraciu a bezpečnosť.