Lavrov kritizuje balkánske štáty za zmarenie svojho letu do Belehradu: Musel zrušiť svoju návštevu

MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok kritizoval európske krajiny za to, že zablokovali jeho lietadlo na ceste do Srbska. Lavrov bol nútený zrušiť svoju pondelkovú návštevu Srbska po tom, ako okolité krajiny v nedeľu uzavreli svoj vzdušný priestor pre lietadlo, ktorým mal priletieť do Belehradu.

"Stalo sa niečo nepredstaviteľné... došlo k zbaveniu suverénneho štátu (jeho) práva vykonávať (svoju) zahraničnú politiku," povedal Lavrov na on-line tlačovej konferencii v Moskve, ako v pondelok informovala agentúra AFP. Aj Kremeľ v pondelok odsúdil uzavretie vzdušného priestoru pre Lavrova a označil ho za nepriateľský krok. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však súčasne konštatoval, že takéto konanie nebude môcť výrazne zasiahnuť do vzťahov Ruska so spriatelenými krajinami. Zdôraznil, že Rusko a Srbsko budú pokračovať vo svojich kontaktoch.

Britský denník The Guardian v noci na pondelok s odvolaním sa na nemenovaného popredného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí v Moskve napísal, že Bulharsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora, teda krajiny susediace so Srbskom, avizovali, že Lavrovovo lietadlo nevpustia do svojho vzdušného priestoru. Britská stanica BBC v pondelok citovala vyjadrenie predsedníčky srbskej vlády Any Brnabičovej, podľa ktorej rokovania s balkánskymi susedmi o situácii spojenej s Lavrovom vedie osobne srbský prezident Aleksandar Vučič.

Vzdušný priestor pre ruské lietadlá uzavreli viaceré členské štáty Európskej únie

"Je naozaj neuveriteľné, že situácia v Európe a vo svete je taká, že prezident jednej z krajín musí riešiť také veci, ako je logistika letu ministra zahraničia inej krajiny, a od toho závisí, či sa tam (minister) dostane alebo nie," kritizovala Brnabičová v rozhovore pre srbskú televíziu. BBC pripomenula, že krátko po ruskej invázii na Ukrajinu uzavreli svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá prakticky všetky členské štáty Európskej únie i Británia.

Severné Macedónsko a Čierna Hora nie sú súčasťou EÚ, sú však členmi NATO a pripojili sa k európskym protiruským sankciám, dodala BBC. Konštatovala tiež, že Srbsko je jedným z mála spojencov Ruska v Európe, nie je členom NATO a nepodporuje ani sankcie voči Moskve, pričom však má od roku 2012 oficiálny štatút kandidátskej krajiny EÚ. BBC dodala, že začiatkom marca sa v Belehrade konali masové zhromaždenia na podporu vojenských operácií Ruska na Ukrajine. Srbsko je takmer úplne závislé od dodávok zemného plynu z Ruska, no jeho lojalita voči Moskve je spôsobená aj tým, že ruské vedenie podporuje Belehrad v neuznaní nezávislosti Kosova, uzavrela BBC.