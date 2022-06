Ruská vojenská technika stojí na západných technológiách, ukazuje výskum

WASHINGTON - Vybavenie, ktoré ruská armáda používa v bojoch na Ukrajine, vychádza zo západných technológií. Vyplýva to z analýzy dvoch amerických expertov, ktorí v máji strávili viac ako týždeň na Ukrajine na pozvanie ukrajinských tajných služieb. O výskume informoval denník The New York Times.

S pomocou spájok, skrutkovačov a lup skúmali obaja výskumníci pokročilé ruské vybavenie, ku ktorému sa počas pobytu na Ukrajine dostali. "Ruské pokročilé zbraňové a komunikačné systémy stoja na čipoch zo Západu," zhrnul závery výskumu Damien Spleeters, jeden z členov investigatívneho tímu spoločnosti CAR, ktorá zbiera dôkazy o dodávkach zbraní pri konfliktoch.

Úrad amerického prezidenta Joea Bidena aj Európska únia vo štvrtok oznámili, že rozšíria sankcie, ktoré majú Rusko odstrihnúť od západných technológií a softvérov. Na otázku The New York Times, či sú obmedzenia vývozu, konkrétne počítačových čipov, pre ruskú armádu zdrvujúce, odpovedala americká ministerka obchodu Gina Raimondoová, že "bezvýhradne áno".

Zničenie ruského tanku v regióne Charkov

"Americký export (technológií) do Ruska, vrátane polovodičov, klesol od 24. februára o 90 percent. Takže áno, to je zdrvujúce," uviedla. Hoci zástupcovia Spojených štátov vrátane Bieleho domu hovoria o sankciách ako o úspešných, experti sú skôr skeptickí."Zatiaľ nevidíme veľa dôkazov pre to, že by Rusko malo v obrannom sektore problémy," povedal Michael Kofman, riaditeľ odboru ruských štúdií na výskumnom inštitúte CNA v Spojených štátoch.

Podľa Márie Snegovayaovej z Univerzity George Washingtona pocíti Rusko nedostatok kľúčových technológií a súčiastok na jeseň, keď jeho firmám a továrňam začnú dochádzať zásoby. Stopy západných technológií objavil investigatívny tím na ruských motoroch, mikročipoch, anténach aj plošných spojoch. Pri prvých dvoch čipoch, ku ktorým sa výskumníci dostali, boli podľa Spleetersa zrejmé pokusy o zamaskovanie ich pôvodu. Z ich povrchu boli opatrne odstránené výrobné značky.

"Tretí čip pochádzajúci z ruskej vysielačky sa však ruským cenzorom prekĺzol. Bol rovnaký ako prvý dva a bolo na ňom zrejmé, že bol vyrobený v Spojených štátoch," opisujú The New York Times závery práce investigatívcov.

Ruská armáda je zatiaľ schopná do istej miery reštrikcie na dovoz technológií obchádzať vďaka súkromným distribútorom, podvodným spoločnostiam a tretím štátom, uviedol Spleeters, ktorý tiež poznamenal, že ruské spoločnosti "si užívali prístup k západným technológiám po desaťročia".Podľa Snegovayaovej sa dá očakávať, že výpadky v ruskej produkcii o sebe dajú v budúcnosti viac vedieť. "Otázkou ale je, či si ruské spoločnosti dokážu nájsť náhradu," hovorí výskumníčka.