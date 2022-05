Obrovská dráma na dovolenke: v Turecku: Rodičom takmer uniesli deti, čudné praktiky polície

TURECKO - Elaine a Phil boli práve na dovolenke so svojimi dvomi dcérami v Turecku. Užívali si krásne počasie a relaxovali na pobreží mora. Netušili však, že vo večerných hodinách zažijú hrôzu, ktorá zmení pokojnú atmosféru na veľkú drámu.

Britská rodina sa rozhodla v polovici mája pobaliť si kufre a odisť na dovolenku do Turecka. 16. mája, počas krásneho teplého večera, romantickú atmosféru vystriedala panika a úplné zdesenie. Rodičia dvoch dcér vo veku 10 a 11 rokov pre rádio RTE's Liveline opísali strašnú udalosť, ktorú zažili na vlastnej koži.

Zašli do vonkajšieho baru na neskorý večerný drink. Po ceste stretli dva anglické páry, jeden z nich už poznali. Všetci sa usadili za jeden stôl. Večer prebiehal v pokojnej atmosfére, no v jednom okamihu sa všetko zmenilo. "Z ničoho nič sa pred nami objavili dvaja muži. Boli veľkí a vysokí. Mohli merať tak do dvoch metrov. Pozreli sa na mňa a zarevali, aby som držala hubu. Myslela som si, že zle počujem, tak som sa ich spýtala: 'Prepáčte?' a oni len zopakovali 'drž hubu'," povedala Elaine.

Phill sa snažil celú situáciu upokojiť a podišiel k dvom neznámym, ale oni na neho zaútočili. "Bolo to strašné, deti začali kričať. Chytili Phila každý za jednu ruku a zvalili ho na zem. Dvaja páni od nášho stola, Dean a Mike, sa mu snažili pomôcť." Ani zďaleka to však nebolo všetko. Elaine sa rozbehla smerom k ďeťom, no objavil sa tretí muž, ktorý sa pokúšal jedno z nich chytiť. "Zodvihol jedno dieťa, prehodil mu cez hlavu uterák a snažil sa ním utiecť preč."

Philovi sa nakoniec s pomocou priateľov podarilo podarilo oslobodiť od násilníkov. Všetci sa rozbehli do hotela priamo k výťahu. Dvaja neznámi muži ich nasledovali. "Chytili Phila ako do zveráka a nechceli ho pustiť. Moja dcéra, neviem ako, ale kopla do jedného násilníka, vybehla z výťahu a schmatla brata. Obaja utekali na toaletu vedľa výťahu. Syn mal môj telefón a vytočili 911," pokračovala Elaine.

Divné praktiky polície

Keď na miesto konečne dorazila polícia, správanie násilníkov sa zmenilo. Policajti prikázali Philovi, aby vystúpil z výťahu, roztiahol ruky a ľahol si tvárou k zemi. Nekládli žiadne otázky. Dvaja násilníci stáli úplne pokojne vedľa skupiny šiestich policajtov. Spoločne si s nimi pozerali zábery z bezpečnostných kamier a potom jednoducho odišli. Žiadneho z útočníkov nezatkli.

"Neviem, kto boli títo muži, ale určite mali kontakty na polícii," povedal Phil. Jeho manželka je teraz presvedčená o tom, že útočníci chceli jedno z detí. "Bola to najotrasnejšia skúsenosť, akú sme kedy zažili," dodala.

Opis od otca takmer unesenej dcéry

Dean, jeden z rodičov, s ktorými sa Elaine a Phil stretávali, je otcom dvojročného dievčatka Evie, ktoré neznámi muži takmer uniesli. Pre Liveline povedal, že zatiaľ čo títo dvaja muži zaútočili v bare na Phila, počul zozadu výkriky. Otočil sa a zbadal tretieho muža. "Podišiel k mojej dvojročnej dcére, ktorá sedela na stoličke, položil jej na hlavu uterák a snažil sa ju zodvihnúť. Podarilo sa mi trochu priblížiť, no v momente som počul kričať tých dvoch násilníkov. Začali za mnou dokonca utekať. Odvrátil som sa, utekal a schoval som sa za roh. Potom som videl, ako okolo prechádza môj osemročný syn a plače. Tak som ho schmatol."

Dean povedal, že dvom nemeckým dievčatám sa podarilo chytiť Evie, ktorá sa potom skryla aj so svojím päťročným bratom v neďalekom kríku. "Nikdy predtým som sa s nimi nestretol. Povedali mi, že videli, ako sa to všetko stalo, a že sa mi niekto pokúsil uniesť dcéru. Rozhodli sa pomôcť, moju dcéru oslobodili a všetci sa ukryli v kríkoch."

Dráma pokračovala aj v hoteli

Dean potom vzal svoje deti a chcel sa s nimi vrátiť hore do izby, pretože si myslel, že to bude najbezpečnejšie. V hoteli však zbadal Elaine, Phila a ich dve deti, ako zápasia s dvoma mužmi vo výťahu. "Pribehol som k nim a snažil som sa pomôcť. Jeden z Turkov ma udrel pravou rukou. Zacúval som a vybehol s rodinou von do haly. Stáli sme tam s nemeckými dievčatami, ktoré nám povedali všetko, čo videli."

Po nejakom čase sa Dean a jeho rodina opäť pokúsili prejsť do miestnosti a rozbehli sa smerom k výťahu. Ten bol už teraz prázdny. "Keď sa dvere zatvárali, muži nás zbadali a kým som držal za ruku svoje dvojročné dieťa, pribehli a pokúšali sa ma vytiahnuť von, Znovu chceli uniesť moju dcéru." Vo výťahu nebola Deanova rodina ani zďaleka v bezpečí. Muži sa nasilu pokúšali otvoriť dvere, chytili dokonca malú Evie za nohy a snažili sa ju vytiahnuť von. Nepodarilo sa im to a výťah sa pohol smerom nahor. Muži už potom za rodinou neutekali. Keď sa Dublin Live skontaktoval s hotelom, všetci zamestnanci popierali, že by k danému incidentu niekedy došlo.