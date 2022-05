Proces vstupu Fínska a Švédska do NATO sa neposunie: Turecko čaká na splnenie požiadaviek

ANKARA - Turecko v stredu oznámilo, že proces vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO) so dopredu neposunie, kým tieto krajiny nevyhovejú bezpečnostným požiadavkám Ankary. Informuje o tom agentúra AFP.

Delegácie z týchto dvoch severských krajín rokovali v stredu v Ankare s predstaviteľmi Turecka. To nesúhlasí so vstupom Fínska a Švédska do NATO pre ich údajnú zhovievavosť voči kurdským militantným skupinám.

"Veľmi jasne sme vyjadrili náš odkaz, že proces sa dopredu neposunie, kým nebudú prijaté bezpečnostné požiadavky Turecka prostredníctvom konkrétnych krokov a v rámci určeného časového plánu," povedal po stretnutí hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin. "Povedali nám, že rozumejú bezpečnostným obavám Turecka. Uvidíme však, aké kroky podniknú," pokračoval Kalin a dodal, že dialóg bude pokračovať.

Švédsko zaviedlo embargo na vývoz zbraní do Turecka v roku 2019, keď Turecko začalo vojenskú ofenzívu v Sýrii. Kalin v stredu povedal, že "pozoruje pozitívny postoj smerom k uvoľneniu sankcií voči zbrojnému priemyslu svojej krajiny". "Nie sme presvedčení, že je vhodné, aby spojenci jeden voči druhému zavádzali sankcie, čo by oslabilo Alianciu," uviedol.

Turecko zablokovalo začiatok rokovaní

Štokholm a Helsinki minulý týždeň podali oficiálnu žiadosť o vstup do NATO. Verejná mienka v týchto dvoch krajinách v spojitosti s členstvom sa zmenila po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pripomína AFP. Turecko však zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obviňuje Štokholm a Helsinki z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu.