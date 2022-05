Poľský plukovník: Rusi spravili chybu, keď zmenili taktiku vedenia vojny, v tomto momente pochybili

Plukovník Maciej Matysiak, expert Nadácie Stratpoints a prednášajúci lektor na Štátnej vysokej škole v Gniezne si myslí, že Dmytro Kuleba svojimi vyjadreniami trochu preháňa, keď tvrdí, že cieľom Ukrajiny je poraziť Rusko. Na druhej strane je tu však hneď niekoľko pádnych dôvodov, prečo šéf ukrajinskej diplomacie môže uvažovať aj o takomto scenári. "Rusi spravili chybu, keď zmenili taktiku vedenia vojny. Opustili blokádu Kyjeva a zamerali sa na Donbas, Mariupol a Odesu. Nenapredujú však podľa predstáv. Po druhé, nie je známe, či vo svojich aktivitách ešte pokročia a či sa ich Ukrajincom nepodarí účinne zastaviť," predostrel plukovník.

Kým Rusom sa v posledných dňoch vojensky nedarí, Putin ničí ukrajinskú ekonomiku. Informuje o tom poľský portál Wiadomości. Štát sa zameriava na vojnu a vedenie ekonomiky je odsunuté na druhú koľaj. Ak sa však ukrajinskej armáde podarí vytlačiť Rusov z ich územia, získajú späť slobodu riadenia štátu a budú sa spoliehať na ekonomickú pomoc Západu. Podľa šéfa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí sa Kyjevu podarí vytlačiť Rusov od Chersonskej oblasti a poraziť Čiernomorskú flotilu len s podporou iných krajín. "Podpora zvonka sa najviac prejavuje v oblasti spravodajského prieskumu. Ukrajinci získavajú informácie o tom, ako a kde sa ruské jednotky pohybujú. Nemenej dôležitá je dodávka munície. Ukrajina vidí, že Rusko stráca na sile. Kuleba preto tlačí na západné krajiny k rýchlejším a väčším dodávkam zbraní a munície," vysvetlil Matysiak.

Nedostatočná vybavenosť

Podľa neoficiálnych informácií Kremeľ odobral zodpovednosť za spravodajské aktivity na Ukrajine FSB a presunul ju na vojenskú rozviedku GRU. Okrem toho upriamuje svoju pozornosť na veliteľa vojenskej operácie na Donbase Alexandra Dvornikova, ktorého si vybral Putin osobne. Sankcie mali podľa západných zdrojov zasiahnuť zbrojársky priemysel natoľko, že Rusi teraz len veľmi ťažko "vrhnú" do boja nové sily. "Chýbajú im diely pre technologicky pokročilé zbrane, ako sú rakety Kalibr, Onyx a bezpilotné lietadlá. Tieto zbrane strieľajú na ciele, ktoré nezodpovedajú ich prioritám. Nemajú žiadne iné zdroje. Velitelia sa rozhodnú bezhlavo strieľať z toho, čo majú. Celkový potenciál ruských ozbrojených síl však nepoznáme. Otázkou je, do akej miery je Ukrajina schopná ich udržať a zničiť,"

Galéria fotiek (4) Zničený ruský tank

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrajinci disponujú modernými západnými zbraňovými systémami. Húfnice, ktoré dostali, majú oveľa väčší a presnejší dosah ako ruské zbrane. "Možno aj preto Rusi nedávno aktivovali letectvo, no sú to bombardéry, ktoré lietajú príliš vysoko. Rusi sa preto obávajú útokov ničivých útokov z malej výšky, teda bezpilotných lietadiel," vysvetľuje plukovník Matysiak.

Najmodernejšie zbrane nepomôžu

Ukrajina nemá problém s dostatočnými ľudskými zdrojmi potrebnými na boj. Bude jej však chýbať vojenské vybavenie. Krajina ako taká nedokáže rýchlo vyrobiť zbrane a vycvičiť nových vojakov. "Keby im dal niekto leopardy, mali by problém. Aby mohli zariadenie používať, museli by na ňom stráviť približne tri až šesť mesiacov na simulátore. Postruské vybavenie vstupuje do boja takmer okamžite," vysvetľuje Matysiak s tým, prečo sa na Ukrajinu oplatí radšej poslať tanky T-72. Ukrajina potrebuje aj ručné zbrane, granátomety a muníciu. "Z globálneho hľadiska je to dobre. Finančné prostriedky sa oplatí minúť, pretože je tu príležitosť zlomiť chrbtovú kosť Ruska," dodal.

Galéria fotiek (4) Ruský tank T-72.

Zdroj: Getty Images

Vojna by mala podľa poľského plukovníka trvať ešte maximálne polroka až rok. Rusko-ukrajinský konflikt však nevymizne. Hranice medzi krajinami budú pod ochranou stálych vojenských oddielov na obidvoch stranách. Okrem toho visí vzduchu aj hrozba z použitia jadrových zbraní. "Putin je schopný všetkého," dodáva na záver plukovník Maciej Matysiak.