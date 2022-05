Tajná agentka Anna (30) naštvala Vladimira Putina: Keď videl jej pikantné FOTO, okamžite ju vyrazil

Vladimir Putin prepustil svoju zamestnankyňu Annu Anufrievovú, ktorá pôsobila v tajných službách. K vládcovi Ruska sa totiž dostali jej nahé a pikantné fotografie, čo sa mu vonkoncom nepáčilo. Anna sa sťažovala, že prišla o prácu aj byt a skončila na ulici, informuje Daily Star. Problémom boli fotografie, ktoré poslala do Playboya. Dozvedeli sa o nich aj jej nadriadení a informovali o tom ruského prezidenta.

Anufrievová mala vtedy 27 rokov. Fotky, ktoré sa stali známymi po celej krajine, rozhnevali aj jej rodinu. Mladá žena v dôsledku stresu dokonca trpela zdravotnými problémami, napriek tomu ale vzdorovito trvala na tom, že neľutuje, že pre časopis pózovala nahá. "Nehanbila som sa za to, aj keď ma videlo celé Rusko."

Anna pochádza z Ťumenu na Sibíri. Svoj byt musela predať, pretože po strate zamestnania si nemôže dovoliť splácať hypotéku. Vzhľadom na pikantné snímky má teraz problém nájsť si niečo nové. "Nemám kde bývať. Žiadna práca, žiadny priateľ, žiadny byt. Je to ako keby som spáchala trestný čin. Kvôli tomuto škandálu a chudnutiu zo stresu som mala problémy s menštruáciou. Otec so mnou prestal komunikovať a tvrdí, že som stratila súdnosť pred celou krajinou," hovorí Ruska. Nikto ju vraj teraz nechce zamestnať. "Vymýšľajú si desiatky dôvodov. Zrazu už nemajú voľné miesto alebo tvrdia, že našli lepšieho kandidáta. Prajem si, aby boli aspoň úprimní a povedali mi, že je to kvôli škandálu s fotkami."

Anna poslala svoje šteklivé obrázky do Playboya v rámci internetovej súťaže o zaradenie do celoročného kalendára. Keď boli zverejnené, čelila pobúreniu zo strany blízkych. "Prečo majú dovolené odhaľovať svoje telá len modelky, herečky, fitness trénerky a blogerky? Aj štátnym zamestnancom by malo byť dovolené pózovať nahí. Všetci by ste si mali zvyknúť na myšlienku, že každá žena, ktorá sa má rada a stará sa o svoje telo, to túži aj ukázať. Mám rada fotenie aktov a harmonické ženské telo považujem za formu dokonalosti, takže, prosím, nesúďte, ale užívajte si to," dodala. Do finálovej desiatky sa síce nedostala, no napriek tomu neľutuje, že sa do súťaže zapojila.