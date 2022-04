Päť mrazivých scenárov, ako by Putin mohol zmeniť inváziu na Ukrajine na svetovú jadrovú vojnu

Rusko už varovalo, že jeho invázia na Ukrajinu sa možno skončí nukleárnou svetovou vojnou. Putin radšej vystrelí jadrovú hlavicu, než by mal prijať porážku. USA aj Spojené kráľovstvo odmietli toto tvrdenie akceptovať, obavy z totálnej vojny s použitím jadrových zbraní sú však až priveľmi reálnou možnosťou.

Obavy vzrástli po tom, čo Rusko minulý týždeň testovalo svoju jadrovú raketu Sarmat 2, pričom Putin predostrel, že je schopná zasiahnuť cieľ kdekoľvek na zemi a žiadna protiraketová obrana ju nedokáže zastaviť. Významný člen Quincyovho inštitútu pre zodpovedné štátnictvo vo Washingtone Joseph Cirincione na základe tohto vyjadrenia odhalil v rozhovore pre The Bill Press Pod svojich päť teórií, ktorými by Putin mohol spustiť jadrovú vojnu.

All made up, ready to go on The 11th Hour with Brian Williams. Tune into MSNBC at 11:15pm ET Posted by Joe Cirincione on Friday, April 20, 2018

1. Varovný výstrel

Prvou možnosťou je podľa Cirincioneho varovný výstrel napríklad do Čierneho mora za účelom eskalácie alebo ukončenia vojny vo váš prospech. Ak by Rusi cítili, že sú na pokraji porážky, použili by jadrovú hlavicu. Naznačili by tak vážnosť situácie a prinútili Západ ustúpiť. "Dovolím si podotknúť, že reakciou by bol šok a hrôza bez akejkoľvek vojenskej odpovede," predostrel. Okrem toho si myslí, že Spojené štáty by reagovali skôr diplomatickou cestou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

2. Raketa krátkeho doletu

V druhom scenári by Putin mohol vypustiť menšiu strelu na vojenský cieľ na Ukrajine. Zabila by tisíce ľudí a spôsobila by veľké škody. USA by reagovali podobne ako v prvom prípade, teda diplomaticky.

This Monday, I recorded a wonderful discussion with @BillPressPod. We went through 5 scenarios for Russian use of nuclear weapons and what the US response should be. Please listen to the show. I outline the scenarios in this thread. 1/ https://t.co/fH5ccd5SRL — Joe Cirincione (@Cirincione) April 28, 2022

3. Jadrová bomba na Ukrajinu

Treťou možnosťou je vypustenie jadrovej bomby, ktorej následky by sa rovnali zhodeniu bomby na Hirošimu alebo dokonca ešte väčšie. Cieľom má byť mesto na Ukrajine. "Zo strany NATO by som v takomto prípade očakával okamžitú reakciu v podobe vojenskej operácie. Nešlo by o útoky zo zeme, ale na veľké vzdialenosti (bombardovanie, vypúšťanie riadených striel)." NATO by ani v tomto prípade nevypustilo jadrovú strelu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

4. Základňa NATO

Štvrtý scenár by mal podobu zamerania základne NATO. Cirincione vysvetľuje, že odpoveďou Severoatlantickej aliancie by potom mohol byť vzdušný aj pozemný útok, ktorý by zničil ruskú armádu na Ukrajine. "Trvalo by to možno pár týždňov a vojnu by sme ukončili. Potrebovali by sme sa však vyhnúť tomu, aby Rusko nevypustilo ďalšiu jadrovú strelu. Putin by v prípade útoku NATO mohol mať pocit, že nič iné mu nezostáva," vysvetlil odborník.

5. Jadrový útok na USA

Poslednou najhoršou možnosťou je zameranie cieľa na území USA. Putin by v takom prípade vystrelil jadrovú zbraň na niektoré z tamojších miest. Americké velenie by následne požadovalo od Bieleho domu povolenie na jadrový útok ako odvetu. A nezostalo by len pri jednej strele. Cieľom by boli veliteľské štruktúry aj samotný Putin.