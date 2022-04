Aktivisti kritizujú program pre Ukrajincov: Kvôli nim museli odísť z bytov iní utečenci

Časopis Foreign Policy uvádza, že v Berlíne boli zo štátnych bytov pre utečencov vysťahované stovky afganských rodín. Krajina takýmto opatrením uvoľňuje kapacity pre utečencov z Ukrajiny, píše denník The Independent. Nemecká vláda to odôvodnila tým, že Afgancov odsunuli z príletových stredísk určených na krátkodobé pobyty. "Vysťahovanie nebolo zámerne nikde zverejnené," povedal Tareq Alaows, člen predstavenstva Berlínskej rady pre utečencov. "Niektorí ľudia žili roky vo svojich domovoch a takýmto spôsobom boli doslova vytrhnutí zo svojich sociálnych štruktúr. Deti sa teraz musia presunúť do iných škôl. Životné podmienky sa pre niekoľko rodín a jednotlivcov zlepšili, ale väčšina sa bála prehovoriť, pretože sa obávala, že by to mohlo ovplyvniť ich status migranta," doplnil s tým, že v Berlíne bolo vyprázdnených približne desať rezidencií.

Ministerstvo pre integráciu, prácu a sociálne služby, ktoré dohliada na ubytovanie utečencov, uviedlo, že rozhodnutie bolo "založené na nevyhnutných a zložitých úvahách" a že neexistuje iná možnosť, pretože Ukrajinci, vrátane mnohých žien s deťmi, potrebujú nevyhnutne strechu nad hlavou. "Je nám ľúto, že afganským rodinám to spôsobilo len ďalšie ťažkosti, museli sa vysťahovať zo známeho prostredia a teraz len veľmi ťažko udržujú sociálne väzby," vysvetlil hovorca rezortu Stefan Strauss.

Nezostali na ulici

Strauss ďalej uviedol, že Berlín poskytuje 83 rôznych ubytovacích zariadení pre utečencov, v ktorých už býva približne 22 000 ľudí. Prichádzajúcich Ukrajincov je potrebné zlúčiť do niekoľkých príletových stredísk, aby sa celý proces nasťahovania zjednodušil. "Vysťahovaní Afganci dostali iné ubytovanie rovnakej kvality, s výnimkou spoločných kúpeľní a kuchýň," dodal.

Hoci chyba nie je v ukrajinských utečencoch, je tu evidentný rozdiel medzi tým, ako sa s nimi zaobchádza v porovnaní s Afgancami. "Posledné mesiace ukázali, že rozdielne zaobchádzanie s utečencami je evidentné," podotkol Strauss. V Nemecku bolo oficiálne zaregistrovaných viac ako 160 000 ukrajinských utečencov, no ich skutočný počet je pravdepodobne oveľa vyšší, keďže do Nemecka majú bezvízový vstup. Pozdĺž poľsko-nemeckej hranice sa nenachádzajú žiadne pasové kontroly.

Berlín sa stal hlavnou vstupnou bránou pre desaťtisíce utečencov, pričom po začiatku invázie ich na železničnú stanicu denne prichádzalo okolo 7500. Keďže krajina spočiatku reagovala na masívny prílev nových utečencov len veľmi pomaly, pomocnú ruku poskytli tisíce dobrovoľníkov. Za posledných desať rokov požiadalo v krajinách EÚ o azyl približne 630 000 Afgancov, pričom najvyšší počet je evidovaný v Nemecku.