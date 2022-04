VIDEO Bratranci sa pokúsili o unikátny kaskadérsky kúsok: Nepovolený letecký manéver sa skončil katastrofálne

ELROY - Bratranci Luke Aikins (48) a Andy Farrington (39) sa pokúsili o vôbec prvý dvojitý zoskok na protiľahlé lietadlo. Nedopadlo to však podľa predstáv a následky mohli byť katastrofálne. Všetko organizovala známa značka Red Bull. Do vyšetrovania po incidente sa zapojila aj Federálna správa letectva (FFA).

Kaskadéri sa pokúšali o veľmi ťažký manéver, tzv. SWAP, kedy sa športové lietadlá letiace vo vzduchu vedľa seba prudko naklonia smerom nadol a ich piloti zoskočia každý do toho druhého, uvádza USA Today. Jedno lietadlo sa ale vychýlilo z dráhy letu a skončilo v arizonskej púšti. Aikinsovi sa to podarilo, jeho bratranec už také šťastie nemal. FFA nedala nikdy povolenie na takýto riskantný manéver, celú vec bude preto vyšetrovať.

Kaskadérsky kúsok nad arizonskou púšťou sa bratranci rozhodli podniknúť v jednomotorových športových lietadlách Cessna. Podobné typy lietali aj v rámci svetovej série Red Bull Air Race. Bratranci spolupracovali s pilotom a inžinierom Paulom Iscoldom. Ten prišiel s návrhom vzduchových bŕzd, ktoré udržia lietadlá v kontrolovanom vertikálnom klesaní a počas voľného pádu k zemi ich spomaľujú.

Dvojica odštartovala z letiska Sawtooth v Elroy, štát Arizona. Kaskadérsky kúsok sa začal dobre; obaja muži vyskočili, zatiaľ čo ich lietadlá leteli smerom nadol v dopredu pripravenej formácii. O chvíľu neskôr sa ale Lukeovo lietadlo začalo točiť do špirály a takmer trafilo Andyho. Našťastie sa ani jeden z nich nezranil. Aikinsovi sa podarilo dostať do Cessny jeho bratranca, ten musel vo vzduchu rozprestrieť svoj padák a pristál na zemi. "Všetko išlo podľa plánu, no lietadlo sa potom neotočilo o 90 stupňov. Pokračovalo nejakým divným smerom nadol a začalo sa točiť do špirály. Už sa nedalo nič robiť," vyjadril sa Andy Farrington.

"Bol som presvedčený o tom, že pred zoskokom som všetko spravil dobre. Snažím sa prísť na to, čo sa stalo. Robíme všetko pre to, aby sme sa podobných chýb vyvarovali. Dúfame, že sa to už nikdy nestane. Mohlo sa to skončiť tragicky. Sme šťastní, že obaja žijeme, ale nebudem skrývať sklamanie z neúspešného manévru," povedal Luke.

FAA uviedla, že pre tento SWAP neudelila žiadnu výnimku. Je teda nejasné, ako sa mohli obaja piloti dostať so športovými lietadlami do vzduchu. Navyše ich celý čas vysielala naživo televízia Hulu. Nie je jasné, aký orgán mal let zastaviť a aké sankcie môžu teraz vyplývať z toho, že obaja piloti porušili predpisy FAA.

Bratranci z Washingtonu sú skúsení piloti akrobati, ktorí sa parašutizmu venujú už desaťročia. V roku 2019 sa Aikins stal vôbec prvým človekom, ktorý prežil zoskok bez padáku. Vyskočil z lietadla vo výške 25 000 stôp, potom sa pomocou špeciálnych senzorov naviedol do veľkej siete. Farrington zas vyhral šampionát Red Bull Championship v roku 2003 a zaznamenal viac ako 27 000 zoskokov, z toho sto so svojím starším bratrancom.