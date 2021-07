Rýchlo a zbesilo na bratislavských cestách? Tunelom Sitina sa ozýval neskutočný rachot!

Zvuk motorky vie niektorých ľudí poriadne vystrašiť. Avšak, čitateľka, ktorá sa nám ozvala do redakcie, má trochu inú skúsenosť. Bola sobota (24. júla), krátko pred polnocou, kedy spolu so svojou sestrou išli z Vajnôr smerom do Dúbravky. Cesty boli podľa slov čitateľky Laury relatívne pokojné. Avšak, pred tunelom Sitina sa začali diať „veci“.

„Pri pripájacom pruhu v smere od ZOO sa premávka začala mierne zhusťovať. Zrazu z ničoho nič nás obehlo auto, ktoré malo riadne na ponáhlo. Takmer spôsobilo nehodu, autá ledva ubrzdili a šofér či šoférka mal ešte takú drzosť, že dve autá prakticky vedľa seba obehol tak, že si vytvoril stredný pruh. Ten však v danom úseku neexistuje, je buď ľavý, alebo pravý pruh, plus pripájací,“ opísala situáciu z ciest Laura.

Zdroj: thinkstock

Rýchlo a zbesilo v tuneli

Postupne sa blížili k tunelu. Zrazu počula strašný rachot. Ten postupne zosilňoval. „Prv som si myslela, že je to motorka, pretože tie vedia urobiť v tuneli neskutočný „bordel“. Opak však bol pravdou – boli to autá, ktoré sa evidentne naháňali,“ vysvetlila Laura, ktorá má v aute nainštalovanú kameru – podľa jej slov z vlastnej bezpečnosti. Aj cez zatvorené okná bola hlučnosť auta taká silná, že mala zaľahnuté v ušiach aj nasledujúci deň, to isté aj jej sestra, ktorá sa situácia vyslovene zľakla.

„V prípade nebezpečenstva, ako sú napríklad výtlky alebo nerovná cesta, sa mi na kamere spustí tzv. emergency nahrávanie. Ešte sa mi nestalo, že by ho spustil hluk, ale tie autá to dokázali, z ničoho nič sa spustilo. Bolo to strašidelné,“ uviedla Laura.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Topky.sk sa preto obrátili na políciu s tým, či je nejakým spôsobom určená maximálna hlučnosť auta pri prechádzaní cez tunel, a či prípadne nie je možné z videa určiť nejaký priestupok. Odpoveď od bratislavskej polície ale bola strohá. „Z predmetného videa nie je možné určiť porušenie zákona o cestnej premávke. Technický stav vozidla týkajúci sa jeho nadmerného hluku posudzujú príslušné stanice technickej kontroly,“ uviedla pre Topky.sk hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Martiniaková.

Bazovský: Normy sa dajú jednoducho obísť

Z toho dôvodu sme sa s otázkami obrátili na dopravného analytika Jána Bazovského. „Všetky technické problémy ohľadom vozidiel rieši zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tam sú určené všetky technické aspekty vozidla, aj jeho hlučnosť. A to vonkajšia, aj vnútorná, teda v kabíne vozidla. Tieto technické normy musia výrobcovia dodržiavať tak, ako v prípade emisných noriem. Jednoducho, výrobca musí dodržať normu, ktorá je určená pre jednotlivé krajiny. ALE! V prípade hlučnosti, tak tam sa to dá veľmi jednoducho obísť,“ uviedol Bazovský.

Zdroj: gettyimages

Ako dodal, netreba na to ani veľký zásah do vozidla, stačí, ak sa vymieňajú jednotlivé diely výfukového potrubia. Avšak, na hlučnosť auta vplýva aj tzv. tunning motora. „Vtedy sa zásahom zvyšuje výkon motora. Zvyčajne sa to robí u pretekárskych vozidlách. Ale, niektorí kaskadéri to robia aj pri klasických vozidlách,“ vysvetlil Bazovský, ktorý poukázal na prípady motorkárov. Tí si totiž vedome vyberajú tlmiace zariadenie na výfukoch, avšak argumentujú tým, že to robia, aby ich vodiči dobre počuli. Pre obyvateľov to ale znamená vrásky na čele, keď prechádzajú sídliskami a všetko sa tam ozýva. Ak sa takýto rachot ozýva v tuneli, tak je to podľa Bazovského o to horšie.

Situácia je na škodu veci

„V tuneli sa totiž zvuk násobí, pretože sa nemá kde rozširovať, ale odráža sa od stien. Tam je hluk vysoký aj pri bežných vozidlách. Problém je však v kontrole hlučnosti. Ak je zrejmé, že vydáva nadmerný hluk, tak policajti môžu vodičovi zadržať osvedčenie o evidencii vozidla. Problém je ale v tom, že nemajú na to prostriedky,“ povedal Bazovský s tým, že je to veľmi zaujímavá situácia. Hlukomery sú totiž podľa jeho slov bežné dostupné, pričom nejde o veľkú investíciu, ale policajti ich v autách nemajú.

Zdroj: gettyimages.com

Dodržiavanie noriem hlučnosti, ktoré sú zavedené pri výrobe auta, sa tak nemajú ako kontrolovať. Podľa Bazovského sú však podobné situácie, ako zažila čitateľka Laura, veľmi nebezpečné. A to aj z dôvodu, že ľudský organizmus znesie len určitú hranicu hlučnosti.

„Pokiaľ je tá hranica prekročená, tak môže dôjsť k čiastočnému, alebo trvalého poškodeniu sluchu. Druhá vec je tá, že takýto hluk môže ovplyvniť aj činnosť vodiča, jeho pozornosť a podobne. A keďže je tunel špecifická časť cesty, tak je to veľmi riskantné. Ďalšia vec je tá, že neexistuje zákon, ktorý by riešil maximálnu hlučnosť auta v tuneli,“ poukázal Bazovský s rtým, že by sa mali zaviesť aj referenčné hodnoty maximálnej hlučnosti auta pri určitých otáčkach. To sa dá podľa jeho slov aj cez vyhlášku, nemusí sa tak robiť cez zákon. „Súčasný stav je na škodu veci,“ uzavrel.