Britský denník prišiel so šokujúcim odhalením: USA sa mali aktívne zapojiť do vojny na Ukrajine!

Galéria fotiek (2) Ruský krížnik Moskva

Zdroj: TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service

KYJEV - Pred ukrajinským raketovým útokom na vlajkovú loď Čiernomorskej flotily vraj Moskvu prenasledovalo americké prieskumné lietadlo P-8 Poseidon. USA k tomu zatiaľ nezaujali oficiálne stanovisko. Znamenalo by to, že sa Spojené štáty aktívne zapojili do vojny?