Uznávaný imunológ upozorňuje: Tieto dve veci by ľudstvo malo začať dodržiavať čo najskôr

WASHINGTON - V priebehu posledných dvoch rokov ľudstvo zmenilo pohľad na pandémiu covidu-19. S pribúdajúcimi novými variantami sa čoraz častejšie objavuje otázka, ako by malo ľudstvo bojovať proti nim v budúcnosti. Podľa imunológa Anthonyho Fauciho existujú dve hlavné požiadavky, ktoré by malo ľudstvo začať dodržiavať čo najskôr.

Kľúčový je prehľad o hospitalizáciách

Hlavný poradca Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci hovorí, že je nevyhnutné veľmi pozorne sledovať údaje o hospitalizáciách v dôsledku covidu. Počas rozhovoru pre CNN sa ho spýtali, ako bude schopný udržať si prehľad o všetkých pacientoch s koronavírusom, keďže zvýšený predaj domácich testov viedol k zníženiu počtu nových infekcií.

"V prípade prudkého nárastu pozitívnych prípadov budeme z hľadiska hospitalizácií vždy o krok pozadu, preto musíme sledovať naše počty hospitalizovaných v nemocniciach. Od toho sa dá potom odraziť. Mnohí naši kolegovia, najmä v Spojenom kráľovstve, zaznamenali dramatický nárast počtu nových prípadov omikronu. Na druhej strane však na britských ostrovoch nebol zaznamenaný výrazný nárast hospitalizácií s covidom. V prípade variantu delta to bolo iné. Hospitalizácie vtedy prudko stúpali," vyjadril sa Fauci.

Galéria fotiek (4) Dr. Anthony Fauci

Zdroj: SITA/AP Photo/Patrick Semansky, File

Rozhodnutie jednotlivca

Podľa amerického experta budúce protipandemické opatrenia nechajú "na rozhodnutí jednotlivca", či už ide o región alebo ľudí v spoločnosti. "Ďalším veľmi dôležitým pravidlom je, že keď hovoríte o usmerneniach od Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, nie sú to zákony, ale 'len' usmernenia o tom, čo by ľudia mali robiť. V konečnom dôsledku to znamená, že opatrenia budú platiť na miestnej, prípadne regionálnej úrovni," vysvetlil. Na miestnej úrovni môže byť mesto, okres alebo človek, ktorý si povie: "Hoci som v zelenej zóne, chcem sa cítiť viac chránený. Mám už svoj vek a sa cítim slabý."

Nie je dôvod na paniku

Fauci nie je jediný, kto naznačuje, že monitorovanie údajov o hospitalizáciách nadobudlo nový význam. Počas vystúpenia v relácii NBC Today sa novovymenovaný koordinátor Bieleho domu na COVID-19 Ashish Jha tiež vyjadril na margo nedávneho prudkého nárastu prípadov. "Momentálne ma to príliš neznepokojuje. Počet prípadov stúpa, ale toto sme očakávali, pretože sme to pred niekoľkými týždňami videli už v Európe. Dobrou správou je, že počet infekcií je stále veľmi nízky."

Galéria fotiek (4) Na Floride sa znovu sprístupnili pláže

Zdroj: SITA/AP/Will Dickey/The Florida Times-Union

Ako pokračoval, v súčasnosti je počet hospitalizácií najnižší od začiatku pandémie. "Musíme to sledovať veľmi pozorne. Treba byť v strehu, ale nemyslím si, že toto je ten moment, kedy by sme sa mali začať znepokojovať." Niektorí zdravotníci varovali, že nepresné počty použitých covid testov by mohli sťažiť predvídanie ďalšieho nárastu pacientov.

Skreslené údaje

"Účinná reakcia verejného zdravia závisí od vysokej kvality údajov v reálnom čase," povedal pre ABC News John Brownstein, epidemiológ z Bostonskej detskej nemocnice. "Nedostatočné hlásenia v prípade testovania, nezáujem verejnosti a výrazne podfinancovanie miestnych oddelení verejného zdravotníctva vytvára prostredie pre zavádzajúce počty prípadov a hospitalizácií."

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Poukazuje tiež na to, že takéto údaje by sa mohli v budúcnosti získavať ešte ťažšie. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí (DDH) ukončilo požiadavku, aby nemocnice oznamovali dôležité údaje o covide, akými sú úmrtia, počty pacientov na pľúcnej ventilácii či informácie o nedostatku zamestnancov. "Údaje o hospitalizáciách považuje CDC za kľúčové z hľadiska závažnosti pandémie. Pre obrovské medzery v údajoch z nemocníc a jednotlivých federálnych štátov je ťažké ich označiť za 'zlatý štandard', na základe ktorého možno prijímať politické rozhodnutia," varoval Brownstein na záver.