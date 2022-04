Pápež tvrdo skritizoval Rusko: Tradičné veľkonočné posolstvo venoval vojne na Ukrajine! Hovoril o krutom konflikte

Galéria fotiek (1) Zdroj: TASR / AP

VATIKÁN - Pápež František vyzval svetových vodcov, aby vypočuli prosby ľudu o mier na Ukrajine. Vo svojom tradičnom posolstve Urbi et Orbi (Mestu a svetu) dnes skritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatiahlo do krutého a nezmyselného konfliktu.