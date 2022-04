VIDEO Presúva sa ruská armáda smerom na Helsinki? Fínsko a Švédsko sú pripravené vstúpiť do NATO

Fínska premiérka Sanna Marinová sa vyjadril, že o vstup do Severoatlantickej aliancie môže krajina požiadať do konca leta. Kremeľ však reagoval negatívne a povedal, že "NATO je v takomto prípade pripravené na vojenskú konfrontáciu". Prieskumy verejnej mienky ukázali, že 84 percent Fínov považuje Rusko za vojenskú hrozbu. Švédsko, ako susediaca krajina, už tiež diskutuje o ukončení neutrality a vstupe do NATO. Ruské ťažké zbrane vrátane raketových systémov boli spozorované pri fínskej hranici len niekoľko hodín po tom, čo Rusko varovalo svojho severného suseda pred vstupom do NATO.

Zdá sa, že neoverené video, ktoré malo vzniknúť vo včerajších večerných hodinách, ukazuje dva ruské raketové systémy pobrežnej obrany. Obidva sa presúvajú pozdĺž rusko-fínskej hranice, ktorá vedie do metropoly Helsinki, informuje Daily Mail.

Raketové systémy by mohli podľa predbežných údajov predstavovať mobilný pobrežný obranný systém K-300P Bastion-P. Jeho sila spočíva v tom, že je schopný vyradiť z boja lietadlové lode.

Fíni sa boja, Rusi reagujú

Ruské nasadenie prichádza po vyjadrení fínskej premiérky Marinovej, ktorá povedala, že od svojej vlády očakáva "pozitívne ukončenie diskusií o členstve Fínska v NATO do konca tohto leta". Nedávne prieskumy verejnej mienky uvádzajú, že 84 percent Fínov považuje Rusko za "veľkú vojenskú hrozbu", čo je o 25 percent viac ako tomu bolo v minulom roku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na to varoval, že tento krok "nezlepší" bezpečnostnú situáciu v Európe a moskovský zákonodarca Vladimir Džabarov len otvorenejšie podotkol, že by to malo za následok zničenie krajiny. "Naďalej sme toho názoru, že NATO zostáva nástrojom na konfrontáciu a jeho ďalšie rozširovanie neprinesie na európsky kontinent stabilitu," povedal Peskov.

NATO včera oznámilo, že dve námorné skupiny 16-tich lodí vedené Kráľovským holandským námorníctvom budú hliadkovať na pobreží Baltského mora aby zabezpečili väčšiu obranu pre Poľsko a Estónsko. Fínsko sa spolu so susedným Švédskom vyhýbalo členstvu v NATO, a to aj napriek úzkemu spojeniu so Západom. Dôvodom bolo nevyprovokovať Rusko. Škandinávska krajina však zdieľa 830 míľ (1335 km) dlhú hranicu s Ruskom a znepokojila ju Putinova invázia na Ukrajinu, ktorú Rusko ešte ako Sovietsky zväz napadlo už v roku 1939.

Švédsko a NATO

Švédska vláda začala vo včerajších hodinách formálne diskutovať o možnosti začať sa uchádzať o členstvo v NATO. Tento krok by pre škandinávske kráľovstvo signalizoval úplný obrat v medzinárodnej politike. Švédi boli totiž desiatky rokov vojensky neutrálni. Tajomník vládnej strany Tobias Baudin pre miestne médiá povedal, že otázka vstupu do NATO by mala byť vyriešená v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

"Keď Rusko napadlo Ukrajinu, bezpečnostná pozícia Švédska sa zásadne zmenila," uviedla vládna strana vo vyhlásení. Vo Švédsku vládnu stredoľavicoví sociálni demokrati, ktorí boli vždy proti členstvu v NATO, ale viac ako šesťtýždňový konflikt na Ukrajine opäť rozprúdil túto politickú diskusiu. Zvrat v politike strany, ktorá vládla nepretržite 40 rokov medzi 30. a 70. rokmi, by bol zásadný a mohol by vydláždiť cestu Švédsku, aby požiadalo o vstup do NATO.