Zverstvá ruských vojakov nepoznajú hraníc... Znásilnené Ukrajinky potrebujú POMOC! Rozbehla sa masívna kampaň

KYJEV - Po odchode ruských vojakov z niektorých okupovaných miest sa začali na povrch dostávať otrasné veci. Pohľady na mŕtvych civilistov, ktorí lemovali cesty, boli doslova pohodení so zviazanými rukami na dvoroch svojich domovov, masové hroby... To nie je všetko. Český záchranár a publicista Vít Samek upozornil na ďalšie zverstvá. Stovky Ukrajiniek znásilnili... a teraz potrebujú pomoc.

Ľudia poslali za deň na transparetný účet na potratové pilulky pre ukrajinské ženy viac ako 53-tisíc eur (viac ako 1,3 milióna českých korún). Na požiadavku z oblastí, ktoré nedávno opustila ruská armáda, upozornil na Facebooku bývalý pražský záchranár Vít Samek.

Ukrajinsky potrebujú pomoc

Potreba dodávok takýchto tabliet sa začala šíriť sociálnymi sieťami vo štvrtok, keď Samek spolu s priateľmi, novinárom Václavom Hnátkom a ekonómom Martinom Pánekom, uverejnili akútnu výzvu.

Znásilnili ich a vypálili im nacistické znaky

Premiér Eduard Heger dnes na tlačovej konferencii po návrate z Ukrajiny uviedol, že Ukrajinky znásilnili a vypaľovali im aj ostatným civilistom na telá nacistické znaky. "Znásilnili mladé dievčatá a na brucho im vypálili nacistické znaky. Toto je realita, ktorá sa, žiaľ, deje u našich susedov," povedal.

Prvé objednané lieky z Česka by mali doraziť do krajiny v nedeľu, podľa neho pomoc prisľúbila aj jedna zo zdravotníckych firiem. "Sme v kontakte s ukrajinskou ambasádou, s gynekologičkou v Kyjeve, spájajú sa s nami firmy, poslali ste nám viac ako 1 300 000 korún," napísal na sociálnej sieti Samek. "Máme úžasnú zľavu a prisľúbené v podstate neobmedzené množstvo Ellaone. Vyzerá to, že budeme nakupovať aj ďalšie vybavenie súvisiace s týmto peklom na zemi," informoval.

Aktuálne majú k dispozícii 560 tabletiek prvej pomoci. "Máme ľudí, ktorý to dostanú cez hranice. Máme chlapa, ktorý to dostane do Kyjeva. Máme gynekologičku, ktorá sa o to dobre postará," napísal Samek. "Zdravotnícka skupina EUC rozbila prasiatko a uhradila polovicu ceny, takže náš nákup v ich lekárni bol okolo dvesto korún za tabletku," pokračuje na sociálnej sieti.

Rezort zdravotníctva neeviduje oficiálnu požiadavku na tento typ liekov

Podľa ministerstva zdravotníctva zatiaľ oficiálna požiadavka na tento typ liekov z ukrajinskej strany nebola vznesená. "V tejto chvíli neevidujeme požiadavku na tieto druhy liekov z ukrajinskej strany a ani od nás vo várkach, ktoré sme poslali, neodišli," uviedol na otázku ČTK hovorca ministerstva zdravotníctva Ondřej Jakob. "Samozrejme, sme schopní reagovať na požiadavky Ukrajiny aj v otázke tohto typu liečiv," dodal.

Lieky typu Postinor slúžia ako núdzová antikoncepcia, ktorú je možné použiť rádovo do niekoľkých dní od nechráneného pohlavného styku, zvyčajne do troch. Prípravky tohto typu obsahujú dávku hormónov, ktorá spôsobí také zmeny sliznice maternice, že je oplodnené vajíčko vypudené. Môžu byť rizikové pre ženy s ochorením obehového systému, žilovou trombózou, vysokým tlakom alebo závažným poškodením pečene.

Protipotratové hnutie čelilo kritike

Proti iniciatíve organizujúcej odvoz liekov na Ukrajinu sa na sociálnych sieťach ozvalo protipotratové Hnutie pre život. "Skutočným liekom pre ktorúkoľvek ženu, ktorá zažila znásilnenie, nie je nejaká tableta, ale kvalitná psychologická pomoc. A predovšetkým prevencia, aby k znásilneniu nedochádzalo vôbec," uviedlo. Príspevok, kde Čechom odporúčalo radšej prispieť na slzné spreje alebo elektrické paralyzéry však neskôr pre vlnu kritiky zmazalo.

Ruskí vojaci znásilnili v Buči najmenej 25 žien a dievčat

Ruskí vojaci znásilnili v ukrajinskom meste Buča najmenej 25 žien a dievčat. Splnomocnenkyňa ukrajinského parlamentu pre oblasť ľudských práv Ľudmyla Denisovová to v utorok povedala britskej stanici BBC. Prinajmenšom 25 prípadov znásilnenia ruskými vojakmi, ktorých obeťami boli dievčatá a ženy vo veku 14 až 24 rokov, bolo podľa jej slov nahlásených na telefonickej linke pomoci.

Denisovová tiež povedala, že Ukrajina má dôkazy o tom, že ruskí vojaci páchajú na ukrajinskom ľude genocídu a vojnové zločiny, pričom ich "novou zbraňou" je práve znásilňovanie. "Dohromady tam (v Buči) bolo ruskými vojakmi znásilnených 25 žien vo veku 14 až 24 rokov," uviedla. Dodala, že tieto činy sa diali asi mesiac. Ukrajinské úrady podľa jej slov budú pokračovať v dokumentovaní ďalších "takýchto hrozných činov" a každý páchateľ bude potrestaný.

Ženy boli znásilnené a zabité pred očami detí

Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová na pôde BR OSN vyhlásila, že OSN dostala "vierohodné" tvrdenia o tom, že ruské sily použili v obývaných ukrajinských oblastiach najmenej 24-krát kazetové bomby. Dodala, že OSN vyšetruje aj obvinenia o použití kazetových bômb zo strany ukrajinských jednotiek.

DiCarlová tiež upozornila na obvinenia týkajúce sa sexuálneho násilia páchaného ruskými vojakmi, ktoré zahŕňa "hromadné znásilnenia a znásilnenia pred deťmi". Dodala, že sa vyskytli tiež obvinenia zo sexuálneho násilia, ktorého sa mali dopustiť ukrajinské sily a jednotky civilnej obrany. Misia OSN monitorujúca dodržiavanie ľudských práv na Ukrajine podľa jej slov tieto obvinenia preveruje.

Zelenskyj uviedol, že k BR OSN sa prihovára v mene obetí ruskej vojny na Ukrajine. "Niektorí z nich boli zastrelení na ulici, iných hodili do studní, kde zomreli... Boli zabití vo svojich bytoch, domoch či granátmi. Civilistov rozdrvili tanky, keď sedeli vo svojich autách uprostred cesty, a to len pre potešenie (ruských vojakov)," povedal Zelenskyj. "Ženy boli znásilnené a zabité pred vlastnými deťmi," dodal.