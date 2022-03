Bizarné VIDEO vodcu Severnej Kórey: Povolenie na vypálenie rakety dal v štýle Toma Cruisa

Za takéto propagandistické video by sa nemuseli hanbiť ani tvorcovia z Hollywoodu. Kim Čong-un je na ňom zachytený oblečený v čiernej koženej bunde a so slnečnými okuliarmi na očiach, ako kráča sprevádzaný dvomi dôstojníkmi. Mnohým s takýmto imidžom pripomína slávneho herca Toma Cruisa a jeho rolu v trháku z 80. rokov Top Gun. Za ním vidno už spomínaný nový typ medzikontinentálnej balistickej strely (ICBM), ktorá je schopná zasiahnuť globálne ciele. Potom vidno, ako kontroluje svoje luxusné hodinky, následne si zloží okuliare a dá povolenie na vypálenie rakety. Celé sa to nesie v dramatickom duchu.

Severná Kórea odpálila strelu vo štvrtok zo svojho východného pobrežia smerom k moru. Informovali o tom armády Južnej Kórey i Japonska. Išlo ak zrejme o prvý test rakety, odkedy minulý týždeň pri ďalšom pravdepodobnom teste explodovala raketa počas letu. V stredu 16. marca totiž Severná Kórea vypálila taktiež zrejme balistickú strelu, ktorá podľa armády Južnej Kórey vybuchla nad Pchjongjangom krátko po odpálení. Severná Kórea od začiatku tohto roka uskutočnila niekoľko skúšok rakiet, ktoré môžu niesť jadrovú hlavicu, čo je v rozpore s rezolúciami OSN.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

Vo štvrtok v reakcii na túto udalosť zaviedli Spojené štáty voči jednotlivcom a spoločnostiam v Rusku a Severnej Kórei nové sankcie. zaviedli vo štvrtok Spojené štáty v reakcii na štvrtkový severokórejský test medzikontinentálnej balistickej rakety. Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo, že sankciami zasiahnuté osoby a spoločnosti sú obvinené z toho, že poskytovali severokórejskému programu vývoja rakiet "citlivé položky".