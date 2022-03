Vynaliezavosť aj neskutočné vytretie kocúra Rusom: Ukrajinci recyklujú a užívajú zničené zbrane nepriateľa

archívne video

Informuje o tom televízna stanica CNN. "To sme my, útočíme na ruské pozície blízko Hostomela,“ hovorí priamo na fronte jeden z ukrajinských vojakov za zvuku synchronizovanej paľby. Paradoxné je, že v tomto konkrétnom prípade sú rakety, ktoré ukrajinská armáda používa v skutočnosti ruské. Ako je to vôbec možné?

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Marienko

Používajú proti Rusom ich vlastnú ukoristenú muníciu

Všetko vysvetlil zástupca veliteľa Jurij Golodov. "Včera večer sme poslali ukrajinským ozbrojeným silám 24 rakiet Uragan, ktoré sem smerovali, aby preleteli nad našimi mestami," povedal televízii zástupca Golodov a námorník na dôchodku z ukrajinského námorníctva. "Získali sme ich neporušené, v noci sme ich odovzdali ozbrojeným silám Ukrajiny a teraz na nich ukrajinská armáda vystrelila rakety," vysvetľuje Golodov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Marienko

Golodov je v tomto úkone kľúčovou osobou. Je zodpovedná za prepracovanie vojenského vybavenia opusteného ruskou armádou. Ide vlastne o korisť. Golodov v tomto úkone vedie tím pracujúci na vojenskom vrakovisku na bližšie nešpecifikovanom mieste v Kyjeve, kde opravuje a prefarbuje ruskú vojenskú techniku ​​pre ukrajinské sily. "Všetko, čo odoberieme ruskej armáde, odovzdávame ozbrojeným silám Ukrajiny," pokračuje.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Marienko

Televízia CNN navštívila smetisko práve v čase, keď ukrajinské sily odhaľovali delostrelecké podporné vozidlo, ktoré sa používalo na zisťovanie cieľov. Na vozidlo sú maľované ukrajinské vladjky priamo cez ruské vojenské symboly Z a Golodovova jednotka práve odstraňovala komunikačné zariadenia predtým, ako ich poslala späť na frontovú líniu.

Ukoristená technika je veľmi podobná alebo identická s tou ruskou

"Použijeme ho na prepravu zranených," vysvetľuje ešte Golodov a doplnil, že to bude dôležitý príspevok k ukrajinskému vojnovému úsiliu. Ukrajincom hrá do karát aj to, že veľká časť vybavenia používaného ruskou armádou je podobná alebo rovnaká ako tá, ktorú používajú práve ich vojaci. Vedia teda, ako zbrane fungujú. "Všetko je ešte funkčné. Vyzerá to síce ako stará zbraň, ale v skutočnosti nám pri správnom používaní poslúži ešte dlho," dodáva.