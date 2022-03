Na Odesu sa majú chystať ťažké zbrane! Zelenskyj varuje pred ostreľovaním

"Chystajú sa ostreľovať Odesu. Odesu!" uviedol najvyšší ukrajinský predstaviteľ vo videoposolstve. "Rusi vždy chodievali do Odesy. A vždy v Odese pocítili len vrúcnosť. Len srdečnosť. A teraz? Bomby na Odesu? Delá na Odesu? Rakety na Odesu?" nechal sa počuť ukrajinský prezident. "Bude to vojnový zločin. Bude to historický zločin," zdôraznil Zelenskyj.

ARCHÍVNE VIDEO: Bombardovanie ukrajinského Černihiva, zahynuli pri ňom desiatky ľudí

Ruské vojská od začiatku svojej invázie z 24. februára úspešne postupujú po území južnej Ukrajiny, kde už zabrali mesto Cherson a obkľúčili prístavné mesto Mariupol, avšak Odesu doposiaľ pri svojom ťažení do veľkej miery obchádzali. Odesa je kozmopolitné prístavné mesto na čiernomorskom pobreží južnej Ukrajiny. Má takmer milión obyvateľov hovoriacich po rusky i po ukrajinsky a žije tam aj bulharská či židovská menšina.