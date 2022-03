Správa, že IKEA v Rusku končí, spôsobila doslova šialenstvo: VIDEO Rusi zaplavili všetky predajne

Stovky Rusov si cheli rýchlo zabezpečiť nábytok z Ikea

Husté tlačenice, plné pokladne, rady pri vchode. Keď Rusi zistili, že pobočky Ikea sa v ich krajine zatvárajú, spustil sa nákupný poplach.

Na záberoch je vidieť, ako stovky ľudí vtrhli do miestneho švédskeho obchodu s nábytkom. Zrejme si chcú všetci niečo kúpiť pred zatvorením obchodu.

IKEA vydala vyhlásenie k zatvoreniam – dotknutých 15-tisíc zamestnancov

Ikea vysvetľuje svoj drastický krok s problémami v doručovaní a ťažkými podmienkami. Vojna na Ukrajine už mala obrovský vplyv na ľudí a zároveň spôsobila vážne narušenie dodávateľských reťazcov a obchodných podmienok, uviedla Ikea. Zo všetkých týchto dôvodov sa skupiny spoločností rozhodli dočasne pozastaviť činnosť v Rusku.

Tento krok znamená, že všetky vývozy a dovozy do a z Ruska a Bieloruska budú dočasne zastavené. To isté platí pre výrobu v Rusku. Znamená to tiež zastavenie všetkých predajov v obchodoch s nábytkom Ikea a predajniach v Rusku a Bielorusku, uvádza sa vo vyhlásení. Rozhodnutie sa týka 15-tisíc zamestnancov Ikea.