Lavrov kritizoval USA za jadrové zbrane: Ak ich získa Ukrajina, bude z toho tretia svetová!

NEW YORK/MOSKVA - Rusko by podľa svojho ministra zahraničia čelilo skutočnému nebezpečenstvu, ak by Ukrajina získala jadrové zbrane. Sergej Lavrov varoval, že tretia svetová vojna by bola nukleárna a deštruktívna. Ofenzívu na Ukrajinu opísal ako špeciálnu vojenskú operáciu, ktorá je zameraná na ochranu ruského ľudu na území Ukrajiny. Okrem toho obvinil USA, že porušuje medzinárodné dohody.