Matka všetkých SANKCIÍ: Svetoví lídri zvažujú odstaviť Rusko od SWIFT-u! K tvrdým sankciám sa pridalo aj Slovensko

V súčasnosti systém SWIFT využíva viac ako 11-tisíc finančných inštitúcií vo vyše 200 krajinách sveta. Podľa odhadov ročne cez neho prejde viac ako polovica najväčších globálnych transakcií. V súvislosti so zavedením sankcií voči Kremľu sa najviac diskutuje o vylúčení Ruska z medzinárodného platobného systému, ktorý má skratku SWIFT. Aj keď sa Západ zatiaľ neodhodlal k použitiu tejto zbrane, stále sa o tejto možnosti diskutuje.

Slovensko je pripravené podporiť odstrihnutie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Eduard Heger. O odstrihnutie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT požiadal vo štvrtok (24. 2.) medzinárodné spoločenstvo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Francúzsko súhlasí, kritizuje Bielorusko

Francúzska vláda sa takisto v piatok vyslovila za "odstrihnutie" Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT a zároveň odsúdila režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za jeho rolu pri ruskom útoku na Ukrajinu. "Niektoré členské štáty (Európskej únie) majú (voči odrezaniu Ruska od systému SWIFT) výhrady. Francúzsko nie je jedným z týchto štátov," povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire po stretnutí so svojimi európskymi rezortnými kolegami v Paríži.

Brusel toto opatrenie podľa Le Mairea zváži "nie v nasledujúcich dňoch a týždňoch, ale v najbližších hodinách." Okrem Francúzska sa za odstrihnutie Ruska od systému SWIFT vyslovili aj Estónsko, Litva, Lotyšsko a Ukrajina. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian medzičasom kritizoval Alexandra Lukašenka, ktorý ruským vojskám umožnil zaútočiť na Ukrajinu z Bieloruska. "Bielorusko a jeho ľudia si zaslúžia viac, ako stať sa komplicmi a vazalmi brutálneho režimu, ktorý sa rozhodol pre vojnové ťaženie," povedal minister zahraničných vecí Le Drian po stretnutí s líderkou bieloruskej exilovej opozície Sviatlanou Cichanovskou.

Odstrihnutie Ruska od SWIFT-u by zabolelo aj ostatné krajiny

Odstrihnutie Ruskej federácie od medzinárodného platobného systému SWIFT by možno mohlo položiť na kolená režim ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zabolelo by to však aj krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú, bolo by takmer nemožné zaplatiť napríklad za ruský plyn. Zhodli sa na tom analytici. Precedens by to však nebol.

Vylúčenie Ruska zo SWIFT-u sa zatiaľ v novom rámcovom balíčku sankcií EÚ nenachádza. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák pre TASR vysvetlil, že SWIFT sa využíva na cezhraničné transakcie a zohráva významnú rolu v oblasti medzinárodného obchodu. "Ak by bolo Rusko z neho vylúčené, transakcie by bolo možné robiť iba využitím iných systémov, povedzme čínskeho systému Chips alebo ruského SPFS, čo by však znamenalo dodatočný čas, no najmä náklady, keďže tieto systémy nie sú tak masívne využívané a majú určité obmedzenia," poznamenal Horňák.

Obchody by vykonávali inak

Obchody by zároveň mohli byť vykonávané napríklad v kryptomenách alebo inými formami platieb. Neznamenalo to teda podľa neho "úplné odrezanie od platieb", ale je to významnou komplikáciou v medzinárodnom obchode. Horňák tiež dodal, že by to nebolo prvýkrát, už v roku 2012 došlo k odpojeniu Iránu, a to pre nukleárny program, v dôsledku čoho prišla krajina k strate takmer polovice príjmov z exportu ropy.

Analytička 365.bank Jana Glasová pre TASR uviedla, že ak by bolo Rusko úplne vylúčené zo systému SWIFT, znamenalo by to, že by si európske a ruské firmy nemohli navzájom posielať platby za tovary a služby cez túto sieť. "Vyradenie Ruska zo SWIFT-u by spôsobilo veľké ekonomické škody aj Európe, keďže by nastal problém, ako zaplatiť za dodávky ropy a plynu z Ruska, a teda tieto dodávky by sa zrejme zastavili alebo obmedzili," podotkla analytička.

Investičný analytik FinGO.sk František Burda zase podotkol, že proti vylúčeniu Ruska zo systému SWIFT sú napríklad Nemecko, Taliansko či Cyprus. "Obávajú sa, aký to bude mať dosah," poznamenal analytik s tým, že odpojenie Ruska by znamenalo veľké ťažkosti pre banky a iné spoločnosti. Hlavný ekonóm Trinity Bank označil systém SWIFT za "Facebook pre medzinárodné banky", v ktorom sa miesto 'lajkov' posielajú doláre. Odstrihnutie Ruska by podľa analytika mohlo zničiť Putinov režim, západu by však prinieslo napríklad infláciu.

Británia uvalí sankcie priamo na Putina a Lavrova; rovnako ako EÚ

Británia plánuje "bezodkladné" zavedenie sankcií cielených priamo na šéfa Kremľa Vladimira Putina a ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Britský premiér Boris Johnson to v piatok povedal na virtuálnom mimoriadnom summite Severoatlantickej aliancie, informuje agentúra AFP. Johnson podľa vyjadrenia svojho hovorcu uviedol, že Británia v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine prijme podobné sankcie ako EÚ, ktoré budú taktiež zacielené priamo na Putina a Lavrova, približuje agentúra DPA.

"Spojené kráľovstvo bezodkladne zavedie sankcie voči prezidentovi Putinovi a ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, a to nad rámci sankčného balíka, ktorý oznámilo už včera," uviedol hovorca. Dodal, že Johnson varoval lídrov Aliancie, že "ambície ruského prezidenta" nemusia skončiť pri Ukrajine, pričom podotkol, že aktuálna situácia je reálnou "euroatlantickou krízou s globálnymi následkami". Johnson okrem toho využil virtuálne stretnutie lídrov Aliancie na to, aby ich vyzval na podniknutie "okamžitých krokov" zameraných na odpojenie Ruska od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT, aby tak spôsobili Kremľu "čo najväčšiu" ujmu.

Situácia na Ukrajine má vplyv aj na slovenskú ekonomiku

Vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvňuje finančné trhy na celom svete. Uviedol to investičný analytik FinGO.sk František Burda. Očakáva zmrazenie všetkých vzťahov, či už na úrovni finančných alebo diplomatických. Pokračoval, že sa dá očakávať prerušenie dodávok nerastných surovín, energií a ich prudký rast cien. "Ďalej môžeme očakávať zvýšený nárast dezinformácií, keďže aktuálne okolnosti sú živnou pôdou pre rôzne skupiny, ktoré takéto situácie zneužívajú," konštatoval Burda.

Situácia má vplyv aj na slovenskú ekonomiku. "Náš sused, Ukrajina, je pre nás veľkým trhom, kam môžeme vyvážať a nadviazať ešte väčšiu spoluprácu. O Ukrajine je známe, že je obilnou sýpkou Európy. Kvôli aktuálnej vojnovej situácii vývoz z Ukrajiny bude pravdepodobne ochromený až pozastavený. Preto môžeme očakávať zdraženie týchto agrokomodít aj na Slovensku," pokračoval Burda. Zdôraznil, že ľudia by však hlavne nemali panikáriť a neskupovať tovar v obchodoch, pretože tým len podporia nedostatok potravín, ktorý povedie k ich zdražovaniu.

"Zdražieť môžu všetky potraviny základnej potreby ako chlieb, cestoviny, mlieko, maslo, olej, ovocie. Taktiež sa treba pripraviť na možné vyššie ceny cukru, mäsa, kukurice, sóje. Treba sa pripraviť aj na to, že môžu zdražieť lieky, a tiež ich môže byť nedostatok," povedal Burda. Na Slovensku sa dá očakávať aj premietnutie vyššej ceny ropy do cien benzínov, nafty, mazív.

Môžeme očakávať zmrazenie investičných projektov

Burda dodal, že výmena tovaru s týmito východnými krajinami je oveľa menšia ako výmena tovaru so západnými krajinami. "Preto môžeme očakávať zmrazenie investičných projektov v týchto krajinách. Taktiež bude pravdepodobne Ruská federácia odstrihnutá od medzinárodných platieb SWIFT," očakáva Burda. Podľa hovorkyne Tatra banky Simony Miklošovičovej je ešte predčasné hodnotiť ekonomický dopad vývoja situácie.

"Naše sesterské banky v Rusku a na Ukrajine sú dobre kapitalizované a samofinancované. Okrem toho, ako súčasť výhľadovej politiky v oblasti rizika sa už minulý rok v rámci skupiny urobili rezervy a zvýšil sa rubľový hedge a vytvoril sa hrivnový hedge," komentovala. Banka očakáva ďalšie sankcie a predpokladá, že tie budú cielené a neovplyvnia jednotlivcov a spoločnosti, ktoré nie sú zapojené do eskalácie napätia.

Podľa nej je priame prepojenie finančných trhov Slovenska s Ruskom a Ukrajinou nízke. Slovensku by malo pomôcť aj členstvo v eurozóne, ktoré môže znížiť volatilitu v porovnaní s krajinami s vlastnou menou. Na finančných trhoch sa aktuálna situácia podľa hovorkyne ČSOB Anny Jamborovej odzrkadľuje zvýšenou kolísavosťou. Akciové trhy sú v červených číslach, rastú ceny energií a zlata, čo však v tejto situácii nie je nič nezvyčajné.

"So zvýšenou kolísavosťou na finančných trhoch je potrebné počítať aj v ďalšom období. Do istej miery je však prítomná na trhoch už od začiatku tohto roka. Pre dlhodobých investorov sa nič nemení. Netreba zabúdať, že panika je veľmi zlý radca. Najlepšou odpoveďou na zvýšenú kolísavosť sú pravidelné investície, alebo rozkladanie veľkých jednorazových nákupov na viac častí," poznamenala Jamborová. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. Západné krajiny reagovali ohlásením tvrdých sankcií proti ruským bankám a oligarchom.