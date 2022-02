Nový prieskum odhaľuje vzájomné väzby medzi Rusmi a Ukrajincami: Aký majú pohľad na ukrajinskú krízu?

Zatiaľ čo svet čaká, či Rusko napadne Ukrajinu, nový prieskum oboch krajín zistil, že polovica Rusov by považovala za správne, keby Moskva použila v oblasti vojenskú silu. Štvrtina opýtaných by bola proti a zvyšok sa zdržal hlasovania. Severoatlantická aliancia (NATO) ale tvrdí, že takéto rozhodnutie by bolo neakceptovateľné.

Takmer polovica (43 percent) Rusov uviedlo, že použitie vojenskej sily na pripojenie Ukrajiny k Rusku by bolo nesprávne, zatiaľ čo 36 percent respondentov by to považovalo za správnu vec. Zvyšní opýtaní sa nevedeli rozhodnúť či by bolo opätovné pripojenie Ukrajiny k Rusku správne alebo nesprávne, uvádza CNN. Možno nie je prekvapením, že väčšina Ukrajincov nesúhlasí s použitím ruskej vojenskej sily. Sedem z desiatich respondentov uviedlo, že by bolo nesprávne, keby Rusko použilo vojenskú silu na zabránenie vstupu Ukrajiny do NATO alebo na opätovné zjednotenie oboch krajín (73 percent).

Ukrajina odmieta tvrdenie ruského prezidenta Vladimira Putina, že ich krajina nemá historický základ a je v podstate výtvorom Sovietskeho zväzu. V celej krajine a vo všetkých vekových skupinách väčšina Ukrajincov tvrdí, že s Rusmi nie sú "jeden národ" a že tieto dve krajiny by sa nemali spojiť do jednej.

Obavy Ruska

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1000 obyvateľov z každej krajiny, sa uskutočnil online od 7. do 15. februára. Bolo to ešte pred pondelkovým prejavom ruského prezidenta, ktorý uznal nezávislosť dvoch separatistických republík na Ukrajine. Objavuje sa názor, že ak by sa Ukrajina stala členom NATO a sily aliancie by boli rozmiestnené v pohraničí Ruska, predstavovalo by to existenčnú hrozbu. Preto vstup Ukrajiny do aliancie nemôže byť nikdy schválený.

Orysia Lutsevych, šéfka Ukrajinského fóra Chatham House v Londýne, predstavila temnejší obraz ruskej perspektívy. "Súčasné Rusko trpí syndrómom kolabujúcich impérií. Strata území sa prezentuje ako historická nespravodlivosť, ktorá by mala byť napravená, a to aj násilím. Ukrajina je vnímaná ako korunovačný klenot, ktorý si NATO plánuje ukradnúť," uviedla.

Na rozdiel od varovaní Západu, že ruský prezident Vladimir Putin sa chystá na útok, len 13 percent Rusov si myslí, že Kremeľ plánuje vojenskú operáciu na Ukrajine. V Rusku je Západ prezentovaný ako "darebák", ktorý zneužíva Ukrajinu na podkopávanie Ruska. V prípade ruskej vojenskej agresie bude Rusko zobrazené ako bojujúce proti silám USA a NATO a nie ako zabíja svojich slovanských bratov.

Len 43 percent Ukrajincov verí v mierové ukončenie napätia. Rozchádzajú sa však v názore, že Rusko by mohlo začať vojnu - 42 percent to očakáva, 45 percent to považuje za nepravdepodobné. Viac ako polovica Rusov (57 percent) a tri štvrtiny Ukrajincov (77 percent) si myslí, že Ukrajina v blízkej budúcnosti nezačne s vojenskou akciou proti Rusku, pričom len 31 percent Rusov a 13 percent Ukrajincov tvrdí, že si to skutočne myslia.

Východná časť Ukrajiny

Rusi a Ukrajinci sa nezhodujú ani v tom, či sú vo východných oblastiach Ukrajiny na Donbase, ktorý je kontrolovaný separatistami, prítomné ruské jednotky – 73 percent Ukrajincov si myslí, že ich územie je obsadené. Rusko celé roky tvrdilo, že na Ukrajine nemá žiadnych vojakov, ale predstavitelia USA, NATO a Ukrajiny sú presvedčení o tom, že ruská vláda zásobuje separatistov, poskytuje im poradenstvo a spravodajské informácie.

Väčšina Rusov neočakáva ukrajinský útok na ich krajinu. Iba 31 percent uviedlo, že Ukrajina by mohla zaútočiť. V skutočnosti dvaja z troch (65 percent) opýtaných očakávajú mierové ukončenie sporov. "Dôvod, prečo si 75 percent Rusov myslí, že Rusko nenapadne Ukrajinu, je jednoduchý Veria tomu, čo prečítajú v novinách a vidia v televízii. V podstate neexistuje žiadna hystéria, žiadne búšenie na vojnový bubon ani posolstvo, že Rusi vojnu chcú, alebo ju potrebujú," uvádza prieskum.

Vzájomný vzťah

Zatiaľ čo Ukrajina by sa nedokázala postaviť totálnej ruskej invázii, Rusko by tým stratilo oveľa viac, ako by získalo. V pozadí bezprostrednej krízy majú Rusi a Ukrajinci výrazne odlišné názory na vzájomný vzťah obyvateľstva. Dvaja z troch (64 percent) Rusov tvrdia, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ, tak ako s ato učilo za ZSSR. Bez ohľadu na historické udalosti majú Ukrajinci tendenciu považovať sa za samostatný národ.

Prevažná väčšina Ukrajincov sa domnieva, že Rusko a Ukrajina by mali byť dve samostatné krajiny, pričom len 9 percent tvrdí, že krajiny by sa mali spojiť pod jednu vlajku. Napriek veľkej priepasti vo vzájomných vzťahoch sa Rusi a Ukrajinci v niektorých témach zhodujú.

Popularita prezidentov

Väčšina Ukrajincov si ako opis vlastného prezidenta zvolila len "priateľský" a "múdry", pričom približne 40 percent zvolilo aj "pragmatický" a "zodpovedný". Rusi nezaradili Zelenského vysoko ani v jednej z týchto vlastností, pričom tretina (35 percent) – podobne ako samotní Ukrajinci (32 percent) ho označila za "nebezpečného". Názory na amerického prezidenta Joea Bidena boli priepastné. Najbežnejšie opisy Bidena boli "múdry", "silný" a "zodpovedný", zatiaľ čo väčšina Rusov ho v žiadnej z týchto vlastností nehodnotila vysoko. Polovica Rusov označila Bidena za "nebezpečného", rovnako ako tretina Ukrajincov.