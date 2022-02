Rokovania o Donbase sú v slepej uličke: O Luhanskej a Doneckej republike sa rozhodne ešte dnes

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok v súvislosti s dianím na východe Ukrajiny vyhlásil, že "Kyjev vykonal už dve trestné operácie proti Donbasu, teraz to vyzerá na začiatok tretej".

Na otvorení zasadnutia Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktoré sa koná v Kremli, Putin osobitne zdôraznil osudy ľudí žijúcich na týchto územiach. Putin na zasadnutí podľa agentúry AFP priznal, že už nemá pocit, že by mierový plán z Minska, dohodnutý s Francúzskom, Nemeckom a Kyjevom, dokázal vyriešiť ukrajinský konflikt. "Chápeme, že neexistujú žiadne vyhliadky" na implementáciu mierových dohôd z Minska, povedal Putin podľa AFP na zasadnutí. Podľa agentúry TASS Putin skonštatoval, že rokovací proces o Donbase je v slepej uličke.

Galéria fotiek (3) Zasadnutie Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ako uviedol Interfax, rokovanie v Kremli je venované posúdeniu situácie v Donbase a vytýčeniu našich "ďalších krokov...berúc do úvahy výzvy vedúcich predstaviteľov Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky", ktorí sa na ruské vedenie obrátili so žiadosťou o uznanie ich suverenity. Putin pripomenul, že otázka ich uznania "veľmi úzko súvisí s globálnymi problémami zaistenia bezpečnosti sveta vo všeobecnosti a na európskom kontinente zvlášť". Zdôraznil, že Bezpečnostná rada posudzuje otázku uznania nezávislosti DĽR a LĽR, nie ich vstup do Ruskej federácie. Vyhlásil, že o uznaní DĽR a LĽR sa rozhodne "dnes".

Podľa Putina na zasadnutí prednesie správu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý sa angažuje "v oblasti pokusov o vyjednanie bezpečnostných záruk s Washingtonom a Bruselom". Okrem toho vystúpi Dmitrij Kozak, ktorý zastupuje Rusko na rokovaniach v tzv. normandskom formáte. Podľa Putina má Kozak podať svoje hodnotenie toho, "čo sa deje v oblasti rokovaní o implementácii dohôd z Minska", ktoré boli podpísané v roku 2015 s cieľom vyriešiť konflikt na východe Ukrajiny.

Galéria fotiek (3) Zasadnutie Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Predseda ruskej vlády Michail Mišustin podľa agentúry TASS vyhlásil, že jeho vláda robí prípravy na uznanie DĽR a LĽR už niekoľko mesiacov. Dodal, že podporuje návrh na uznanie ich nezávislosti, ak nedôjde k pokroku v rokovaniach, dodal TASS.

Minister obrany Sergej Šojgu sa vyslovil za uznanie DĽR a LĽR. V podobnom duchu sa podľa TASS vyjadrili aj ďalší účastníci zasadnutia Bezpečnostnej rady. "Ukrajina ani jej západní spojenci nepotrebujú Donbas," vyhlásil podľa TASS Dmitrij Kozak, ktorý kritizoval ukrajinské vedenie za to, že "za pochodu" vymýšľa nové schémy pre urovnanie situácie v Donbasu, ktoré sú "z oblasti právneho kreténizmu".