FOTO Najnovšie satelitné snímky odhalili nepochopiteľné kroky Ruska: V noci zmizla strategická stavba

KYJEV - Podľa najnovších satelitných snímok už rieku Pripiať v Bielorusku nekrižuje pontónový most, ktorý tam len prednedávnom postavila ruská armáda. Išlo o strategické miesto, pretože oblasť sa nachádza len 6,4 kilometra od ukrajinskej hranice.

"Západ pozorne sledoval stavbu mosta ako súčasť podpornej infraštruktúry, ktorú Rusko zavádza pred potenciálnou inváziou," uviedli pre CNN tri anonymné zdroje. Satelitné snímky z Maxar a Planet Labe ukázali, že most bol na brehoch rieky Pripiať postavený prakticky za jednu noc. Vo štvrtok však zmizol.

Ako súčasť cvičenia?

Do dnešného dňa ešte nie je jasné, prečo ho Rusi postavili, resp. odstránili. Je možné, že most bol použitý ako súčasť cvičenia v Bielorusku, najbližšom medzinárodnom spojencovi Ruska v patovej situácii na hraniciach s Ukrajinou. Je tiež možné, že v oblasti sú rozmiestnené ruské alebo bieloruské sily, ktoré by podľa západných predstaviteľov mohli byť použité na inváziu na Ukrajinu zo severu.

Podľa hodnotenia západných spravodajských služieb je ruský prezident Vladimir Putin v pozícii, aby kedykoľvek spustil rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. USA ale stále neveria, že sa pre ňu skutočne rozhodne. Objavujú sa aj názory, že Rusko sa napokon rozhodlo nevyužiť Bielorusko na inváziu do Ukrajiny. Dôvodom má byť ťažký terén a s ním spojený pomalý postup jednotiek, uvádza portál Militarnyj. Most bol postavený na území štátnej radiačnej a ekologickej rezervácie Polissya, teda uzavretej zóny Černobyľu.