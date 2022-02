Posledná šanca vyhnúť sa vojne: Biden a Macron budú telefonovať Putinom, ruská agresia bude mať následky

Podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psakiovej sa rozhovor najvyšších predstaviteľov USA a Ruska uskutoční v sobotu ráno washingtonského času (v sobotu poobede moskovského času). "Rusko navrhlo, aby sa telefonát uskutočnil v pondelok (14. februára). Protinávrh Bieleho domu bol v sobotu a Kremeľ to akceptoval," povedala hovorkyňa. Možnosť sobotňajšieho telefonátu medzi Putinom a Bidenom naznačil už v piatok aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Putin a Biden spolu naposledy telefonovali koncom minulého roka. Ešte predtým absolvovali 7.12. spoločnú videokonferenciu. Títo dvaja predstavitelia sa prvýkrát osobne ako hlavy štátov stretli v júni 2021 v Ženeve.

Telefonát najvyšších predstaviteľov USA a Ruska prichádza v čase zvyšujúceho sa napätia medzi Ruskom a západom. Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100 000 vojakov. Západné mocnosti otvorene hovoria o tom, že Kremeľ sa chystá na inváziu. Podľa Washingtonu sa už ruský prezident Vladimir Putin rozhodol podniknúť vojenský zásah, ktorý by sa mohol odohrať už v najbližších dňoch, možno ešte pred skončením olympijských hier v Pekingu. Prezident Joe Biden vyzval Američanov, aby neodkladne opustili Ukrajinu.

Blinken uistil Ukrajinu o podpore USA pred rastúcou ruskou hrozbou

Spojené štáty v piatok prisľúbili Ukrajine "silnú podporu" pred podľa nich "stále akútnejšou hrozbou možnej ďalšej agresie zo strany Ruska", uviedla agentúra AFP. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken telefonoval so svojím ukrajinským partnerom Dmytrom Kulebom a uistil ho, že Ukrajina má naďalej stálu a neochvejnú podporu Spojených štátov v otázke svojej suverenity a územnej celistvosti, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.

Počas telefonátu s Kulebom Blinken zdôraznil, že "akákoľvek agresia zo strany Ruska voči Ukrajine bude mať rýchle, tvrdé a jednotné dôsledky". Napätie medzi Ruskom a Západom narástlo po tom, ako Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100 000 vojakov. Západné mocnosti otvorene hovoria o tom, že Kremeľ sa chystá na inváziu.

Blinken bude v sobotu s Lavrovom hovoriť o riešení krízy okolo Ukrajiny

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že by mal v sobotu hovoriť so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v rámci posledného pokusu odvrátiť možnú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP. "Naďalej vidíme veľmi znepokojujúce znaky ruskej eskalácie vrátane príchodu nových (vojenských) síl v blízkosti ukrajinských hraníc," povedal Blinken na tlačovej konferencii počas návštevy tichomorského ostrovného štátu Fidži. "Ak má Rusko skutočný záujem vyriešiť prostredníctvom diplomacie a dialógu túto krízu, ktorú si spôsobilo, sme na to pripravení," povedal Blinken.

Zároveň podotkol, že dialóg sa musí viesť v kontexte deeskalácie. "Doteraz sme z Moskvy videli len eskaláciu," uviedol šéf americkej diplomacie. Spojené štáty sú však podľa neho pripravené aj na scenár, že by si Moskva zvolila cestu agresie. V tejto súvislosti povedal, že Washington a jeho spojenci okamžite uvalia na Rusko ekonomické sankcie, ak napadne Ukrajinu. "Nevieme, či sa prezident (Vladimir) Putin takto rozhodol. "Vieme však, že je schopný konať veľmi rýchlo," dodal.

Na otázku novinárov, či sa Spojené štáty chystajú evakuovať svoje veľvyslanectvo v Kyjeve na základe varovania pred hroziacou ruskou inváziou, Blinken povedal, že sa k tomu viac vyjadrí v nadchádzajúcich hodinách, píše agentúra Reuters.

Napätie medzi Ruskom a Západom narástlo po tom, ako Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100.000 vojakov. Západné mocnosti otvorene hovoria o tom, že Kremeľ sa chystá na inváziu. Podľa Washingtonu sa už ruský prezident Vladimir Putin "rozhodol" podniknúť vojenský zásah, ktorý by sa mohol odohrať už v najbližších dňoch, možno ešte pred skončením olympijských hier v Pekingu. Prezident Joe Biden vyzval Američanov, aby neodkladne opustili Ukrajinu.

Macron bude v sobotu telefonovať s Putinom

Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v sobotu telefonovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. V piatok večer to oznámil Elyzejský palác a neskôr to potvrdil aj Putinov hovorca Dmitrij Peskov, informovali agentúry AFP a TASS. Telefonát by sa mal začať v sobotu o 12.00 h SEČ (14.00 h moskovského času). Cieľom rozhovoru by malo byť urovnanie aktuálnej ukrajinskej krízy "prostredníctvom diplomacie a dialógu", uviedol Paríž.

Macron navštívil Moskvu v pondelok (7. februára) a viedol viac ako päťhodinové rokovania s ruským prezidentom Putinom. Nasledujúci deň francúzsky líder navštívil Kyjev a stretol sa s ukrajinským prezidentom Vladimirom Zelenským. Po utorňajšom stretnutí v Kyjeve Macron povedal, že plánuje Putinovi zatelefonovať.