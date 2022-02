Nemecký ústavný súd odmietol zablokovať povinné očkovanie: Kancelár naznačil uvoľňovanie opatrení

BERLÍN - Nemecký ústavný súd odmietol dočasne zablokovať zavedenie povinného očkovania pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych domovoch proti koronavírusu, ktoré má vstúpiť do platnosti v polovici marca. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.

Nemecký ústavný súd v piatok oznámil, že zamietol žiadosť o dočasné uvalenie súdneho zákazu na toto opatrenie dovtedy, kým sa formálne nepreverí právna žaloba proti ústavnosti povinného očkovania. Ústavný súd sídliaci v meste Karlsruhe dostal desiatky sťažností po tom, čo nemecký parlament koncom minulého roka schválil spomínané opatrenie, teda povinné očkovanie určitých skupín zamestnancov.

Pracovníci v opatrovateľských domovoch, nemocniciach a ordináciách lekárov, rehabilitační terapeuti a pôrodné asistentky musia od 15. marca preukazovať, že sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré je spôsobované koronavírusom. Tí, čo tak neurobia, môžu dostať zákaz vykonávať túto prácu, aby sa zabránilo nakazeniu zraniteľných ľudí nezaočkovaným personálom.

Kancelár Scholz naznačil prvý krok k uvoľneniu opatrení

emecký kancelár Olaf Scholz sa budúci týždeň stretne s premiérmi spolkových krajín, aby prediskutovali prípadné uvoľnenie protipandemických opatrení. Oznámil to samotný Scholz v prejave pred Spolkovou radou. Informuje o tom webová stránka časopisu Der Spiegel. Podľa kancelára sa Nemecko blíži k vrcholu vlny variantu omikron. To by mohlo viesť k "prvému kroku" pri otváraní krajiny. Scholz však k tomu neuviedol žiadne podrobnosti.

Ako pripomína nemecký spravodajský magazín, Scholz sa doteraz vyjadroval k uvoľneniu opatrení zdržanlivo a aj tentoraz zdôrazňoval opatrnosť. Prízvukoval, že odborníci radia neriskovať doterajšie úspechy Nemecka v potláčaní pandémie, pričom opatrenia počas vlny variantu omikron podľa neho fungujú a zdravotníctvo situáciu zvláda. "Budeme ostražití a pripravení pre prípad, že by počet nakazených opäť prudko vzrástol," povedal Scholz.

Inštitút Roberta Kocha zároveň v piatok oznámil, že za uplynulý týždeň zaznamenali v krajine nový rekord sedemdňovej incidencie prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Tá stúpla z 1465,4 na 100.000 obyvateľov pred týždňom na terajších 1472,2, informovala agentúra DPA. Za predchádzajúci deň zaznamenali 240.172 prípadov nákazy, takto pred týždňom ich však bolo viac – 248.838. Počas uplynulých 24 hodín evidovali 226 úmrtí s covidom, pred siedmimi dňami hlásili 170 úmrtí.