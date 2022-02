V New Yorku napadli a zranili juhokórejského diplomata

"Diplomat spolupracujúci s misou OSN bol večer 9. februára v centre Manhattanu napadnutý neznámym mužom a bol zranený," uviedol juhokórejský rezort diplomacie vo vyhlásení. Ministerstvo pre ochranu súkromia dotknutej osoby nespresnilo, či sa obeťou útoku stal muž alebo žena a neuviedlo ani vek tejto osoby.

EXCLUSIVE: 53-year-old South Korean diplomat punched in his face in an unprovoked attack on 5th Ave and 35th St around 8:10pm tonight. No words were exchanged. Suspect fled. Diplomat suffered broken nose. This is not currently being investigated as a hate crime.