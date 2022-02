KORONAVÍRUS Kamionisti protestujú proti opatreniam: Blokáda hraničných priechodov! Vyjadril sa aj Trudeau

"Blokády a nelegálne demonštrácie sú neprijateľné a negatívne ovplyvňujú podniky a výrobcov," povedal Trudeau v súvislosti s blokádou mosta spájajúceho kanadské mesto Windsor a americké mesto Detroit, ako aj blokádou hraničného priechodu v kanadskej provincii Alberta. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme to ukončili," dodal Trudeau. Starosta Windsoru Drew Dilkens povedal, že polícia zatiaľ neodsunula demonštrantov z obáv, že by to vyhrotilo situáciu a viedlo k väčšiemu protestu.

Galéria fotiek (4) Protesty v Kanade

Zdroj: SITA/Nicole Osborne/The Canadian Press via AP

Polícia uviedla, že na demonštrácii sa v stredu zúčastnilo 50 až 74 vozidiel a približne 100 demonštrantov. Dilkens poznamenal, že niektorí z demonštrantov tvrdia, že sú ochotní zomrieť za svoju vec. "Budem brutálne úprimný. Vy sa snažíte viesť racionálny rozhovor a nie každý je racionálny herec... Polícia robí to, čo je správne, umierneným prístupom a snaží sa rozumne vyriešiť túto situáciu, aby každý mohol odísť, aby sa nikto nezranil a most sa mohol otvoriť," povedal starosta.

Blokujú aj centrum Ottawy

Medzitým kanadská polícia pohrozila zatknutím demonštrantov blokujúcich ulice metropoly Ottawa. Nákladné autá blokujú centrum Ottawy už takmer dva týždne. Sú ich už stovky. "Upozorňujeme, že každý, kto blokuje ulice alebo pomáha iným pri blokovaní ulíc, sa môže dopustiť trestného činu... Musíte okamžite zastaviť ďalšiu nezákonnú činnosť, inak môžete čeliť obvineniu," uviedla polícia vo vyhlásení.

Protestná akcia v Ottawe sa začala koncom januára príchodom stoviek kamiónov. Tento tzv. Konvoj slobody (Freedom Convoy) a jeho stúpenci sa "utáborili" neďaleko kanadského parlamentu a vyhlasujú, že budú protestovať, pokým nebudú pandemické obmedzenia zrušené. Protesty pôvodne podnietila požiadavka kanadských úradov na očkovanie kamionistov vracajúcich sa z USA.

