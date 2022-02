Brutálny útok v národnom parku: Skialpinista napadol dvoch strážcov, utrpeli ťažké zranenia!

PLZEŇ - Skialpinista v utorok okolo poludnia brutálne napadol dvoch strážcov Národného parku Šumava. Reagoval tak na ich výzvu, že vstupuje do chránenej oblasti mimo vyznačenej cesty. Obom strážcom spôsobil niekoľko zranení.

Incident sa podľa vyjadrenia hovorcu parku Jána Dvořáka odohral v oblasti Rozvodí prírodnej pamiatky Kráľovský Hvozd na Železnorudsku. Strážcovia upozornili pri bežnej kontrole dvoch skialpinistov na to, že vstúpili do chránenej oblasti a že sa nachádzajú mimo vyznačeného turistického chodníka. Za tento čin im hrozí pokuta. Po týchto slovách malo nasledovať fyzické napadnutie oboch strážcov. "Útočník im spôsobil početné zranenia," povedal Dvořák.

Lyžiari po fyzickom útoku miesto opustili. Strážcovia si privolali pomoc a informovali o incidente horskú službu. Obaja museli byť s vážnymi zraneniami prevezení do Klatovskej nemocnice. Celú vec začala následne vyšetrovať polícia. Kráľovský Hvozd je podľa Dvořáka obľúbenou destináciou skialpinistov. Na celom území prírodnej pamiatky je možné sa pohybovať len po prístupných turistických chodníkoch. Mnohí lyžiari to ale nedodržujú. Navyše vchádzajú do lesa na lyžiach, čo zakazuje zákon o lesoch v celej republike.

Na šumavské kopce mieri každoročne čoraz viac nadšencov skialpinizmu. Najväčší nápor zažíva oblasť Kráľovský Hvozd, resp. Prášilsko. V južnej časti národného parku napadli pred tromi rokmi strážcu rakúski lyžiari, nikto sa však, našťastie, nezranil. "Naši strážcovia pravidelne spolupracujú s políciou. V zimných mesiacoch sa zameriavajú na lokality, ktoré sú pre skialpinistov veľmi lákavé. Niekedy sa to nezaobíde bez udelenia pokuty. Pokiaľ sa prehrešok dostane do správneho konania, pokuta môže narásť až na 100-tisíc českých korún (4100 eur)," vyjadril sa hovorca parku. Šumava je jediným územím v strednej Európe, kde sa vyskytuje chránený tetrov. Okrem neho tu možno spozorovať aj iné druhy, ako napríklad rys ostrovid alebo vlk obecný.