Horor počas letu: Pasažier (40) mal urobiť otrasnú vec v biznis triede, keď ostatní spali

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

HEATHROW - Cestujúci v lietadle sa dopustil trestného činu. Sex v lietadlách poznáme väčšinou z filmov, no v realite sa to môže skončiť naozaj zle. Kto by čakal, že zaoceánsky let sa môže zmeniť na niečo strašné? Istého Brita zatkla polícia pre podozrenie zo znásilnenia v biznis triede.