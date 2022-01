Študent (20) opakovane znásilnil školáčku (12): I tak sa dostal na slobodu! VYSVETLENIE sudkyne

Jachin Joshua Mascall (20) sa minulý rok v máji zoznámil cez Tinder s jedným dievčaťom. Aby sa mohli stretnúť, vycestoval za ňou z grófstva Bedfordshire do Londýna. Tam spolu strávili dva dni. Sex mali na rôznych verejných miestach, vrátane parkoviska pri nákupnom centre Westfields Stratford. Keď ho zadržala polícia, Jachin sa priznal k pohlavnému styku. Problém bol v tom, že dievčina bola ešte maloletá. Na svoju obhajobu mladík tvrdil, že vyzerala najmenej na šestnásť. Tento akt preto polícia považuje za znásilnenie.

Mascallovi bol vymeraný trojročný trest odňatia slobody, no po siedmich mesiacoch sa dostal von na kauciu. Sudkyňa Freya Newberyová, ktorí v prípade rozhodovala, sa vyjadrila, že "neexistuje žiadny náznak toho, že by sa u obžalovaného prejavili nejaké sklony ku pedofílii". Mascalla podľa nej zmiatol vek dievčiny, pretože "disponovala autom aj domom, v ktorom žila. Vyzerá to tak, že tento muž je len mladý a možno aj trochu naivný."

Dotyčná dievčina vraj študentovi písala, že je už dospelá. Pri zatknutí bol Jachin prekvapený, pretože netušil, že je ešte maloletá. Sudkyňa spomenula aj zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré jej boli v rámci vyšetrovania poskytnuté. Predostrela, že v istom momente sa u dievčaťa prejavovala väčšia chuť na sex ako u obžalovaného. "Na sociálnych sieťach bolo dievča aktívne už dlhší čas a je viac ako zrejmé, že podobné typy mladých mužov vyhľadávalo už predtým. Na Tinderi predstieralo, že je dospelé, takže sa všetko javilo v súlade so zákonom. V Británii platí zákon na ochranu maloletých, no tento zákon chráni aj ich pred nimi samými," pokračovala sudkyňa.

Doteraz mal čistý register trestov

Mascall školáčku do ničoho nenútil, neobťažoval ju ani ju fyzicky nenapadol. Na zoznamke si hľadal partnerku, nie obeť svojich sexuálnych túžob. Pohlavný styk mali mať v aute, pretože obžalovaného v tom čase vyhodili z domu. Jeho obhajkyňa Marion Smullenová podotkla, že odkedy je jej klient na slobode, nie sú s ním žiadne problémy. Prihlásil sa na školu v Birminghame so špecializáciou na kulinárske umenie. Nikdy predtým nebol trestne stíhaný.

Jachin Joshua Mascall musí v rámci svojho trestu ešte odrobiť dvesto hodín verejnoprospešných prác a zaplatiť pokutu vo výške 450 libier (540 eur). Čaká ho aj 48 hodín kurzu, ktorý pripravuje mladých ľudí na dospelosť. Newberyová na záver svojej reči dodala, že "obžalovaný si bol plne vedomý toho, že chce mať sex s dievčaťom. V tom čase bol však presvedčený, že nekoná protiprávne".