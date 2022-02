Odborníci radia: Chcete ísť na tretiu dávku a prekonali ste covid? Po takomto čase už môžete

Podľa NHS (Národný zdravotný systém vo Veľkej Británii) by mali ľudia po pozitívnom teste na covid počkať s posilňovacou dávkou aspoň 28 dní, informuje AlJazeera. Toto časové obdobie je potrebné pre to, aby sa symptómy ochorenia nezamieňali so žiadnymi potenciálnymi vedľajšími účinkami vakcín. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča počkať dovtedy, kým sa telo nezotaví z akýchkoľvek príznakov COVID-19 a nepominie obdobie povinnej izolácie.

Očkovanie po zotavení sa z infekcie poskytuje ochranu navyše. Jednou z vecí, na ktoré pandémia covidu poukázala, sú nepriaznivé udalosti, ktoré zasiahli prevažne nižšie postavených ľudí v spoločnosti. Nie všetci mohli pracovať z domu. Tí, ktorí žili v preplnených domácnostiach, nemali proti covidu šancu. V súčasnosti sa v bohatších krajinách sveta objavujú posilňovacie vakcíny a lieky, ktoré pomáhajú v boji s covidom. Chudobné rozvojové krajiny zažívajú ďalší problém - rastúce životné náklady.