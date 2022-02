Poradca ukrajinského prezidenta o konflikte: Diplomatické riešenie je pravdepodobnejšie ako eskalácia

"Z úprimného posúdenia situácie vyplýva, že šanca na nájdenie diplomatického riešenia na deeskaláciu je stále značne vyššia než je hrozba ďalšej eskalácie," uviedol vo vyhlásení Zelenského poradca Mychajlo Podoľak. Rusko podľa jeho slov odkedy vlani na jar začalo posilňovať jednotky na ukrajinských hraniciach pravidelne vykonáva rozsiahle rotácie svojich vojakov, manévre a rozmiestňovanie zbraní s cieľom "zaistiť neustály silný psychologický nátlak". "Pre naše spravodajské služby a naše ozbrojené sily nie sú tieto aktivity Ruska nijakým prekvapením," dodal.

Galéria fotiek (4) Vojaci na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Poznamenal tiež, že západné krajiny podporujúce Ukrajinu dostali od Kyjeva "značné množstvo" informácií o ruských vojenských aktivitách. Konštatoval, že len Kremeľ pozná odpoveď na to, ako dlho budú takéto kroky Moskvy trvať a čo je ich zámerom. "Úlohou Ukrajiny i našich partnerov je byť pripravení na akýkoľvek scenár, čo plníme na 100 percent," zdôraznil. K vyjadreniam Podoľaka prišlo po tom, čo Washington odhadol, že Rusko má k dispozícii približne 70 percent bojovej sily, o ktorej sa domnieva, že by ju potrebovalo na rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

Dvaja americkí predstavitelia pod podmienkou anonymity pre agentúru Reuters uviedli, že počet ruských vojakov pozdĺž hranice s Ukrajinou sa zvyšuje takým tempom, že do polovice februára by sa im mohlo podariť zhromaždiť až 150.000 vojakov. Rusko už na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo 110.000 vojakov, avšak americké tajné služby zatiaľ s istotou nepotvrdili, že by ruský prezident Vladimir Putin urobil konečné rozhodnutie týkajúce sa prípadného útoku. Moskva popiera, že by plánovala inváziu na Ukrajinu.

