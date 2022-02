KORONAVÍRUS Česko mení plán boja s covidom: Dvojdňové rokovanie a následné zrušenie tejto povinnosti!

Samotné záverečné hlasovanie, ku ktorému pristúpila snemovňa po približne 35 hodinách rokovaní, sprevádzali zmätky. Po prvom kole, v ktorom poslanci novelu väčšinou 70 hlasov odsúhlasili, sa totiž pre nedodržanie tzv. procesnej náležitosti muselo hlasovať znova, pričom pôvodné hlasovanie bolo vyhlásené za zmätočné. Výsledok druhého hlasovania bol ale rovnaký: väčšinou 70 koaličných hlasov bol návrh prijatý a teraz poputuje na prerokovanie do Senátu. Pandemický zákon slúži ako predloha na vyhlasovanie epidemiologických opatrení, aktuálne však platí len do 28. februára, pripomínajú Novinky.cz. Ak by po tomto dátume platiť prestal, skončila by spolu s ním aj väčšina opatrení, zdôraznil v parlamente český minister zdravotníctva Vlastimil Válek.

Rušia sa certifikáty

"Vláda s prihliadnutím na aktuálny vývovoj ruší k 9. feburáru povinnosť sa preukazovať certifikátom o očkování či prekonaní covidu pri vstupe do reštaurácií, služieb, na kultúrne a športové podujatia,“ prehlásil včera premiér Petr Fiala (ODS).

Vláda s přihlédnutím k vývoji pandemie zruší k 9. 2. povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o... Posted by Petr Fiala on Wednesday, February 2, 2022

Novela českého pandemického zákona z pera vládnej koalície zároveň rozširuje okruh činností, ktorých sa budú môcť vyhlásené opatrenia týkať. Úrady by vďaka nej tiež mohli nariadiť napríklad testovanie na koronavírus podnikateľom, študentom, žiakom a predškolákom, nielen zamestnancom a iným pracovníkom. Nariadenie izolácie alebo karantény by vďaka nej tiež mohli príslušné orgány oznamovať ľuďom aj telefonicky alebo krátkou textovou správou. Možnosť vydávať opatrenia pre svoje rezorty majú v súlade s novelou dostať aj ministerstvá obrany a vnútra.

Rokovania Snemovne sprevádzali obštrukcie zo strany hnutia SPD. Jednotliví poslanci tohto hnutia sa striedali pri rečníckom pultíku viac ako 30 hodín, najdlhšie tam rečnil šéf SPD Tomio Okamura. Hnutie tiež avizovalo, že proti novele pripravuje ústavnú žalobu.