Ozbrojený konflikt visí vo vzduchu: USA sťahuje svoje obyvateľstvo z Ukrajiny, EÚ koná inak

Americké ministerstvo zahraničných vecí požaduje aj odchod svojich diplomatov z Ukrajiny. Rezort zahraničia zdôraznil, že americké veľvyslanectvo v Kyjeve zostáva naďalej otvorené, a že oznámenie neznamená evakuáciu. Tento krok sa zvažoval už nejakú dobu a nie je známkou oslabenia americkej podpory pre Ukrajinu, konštatovalo ministerstvo.

Podľa Washingtonu by mali zvážiť odchod z krajiny všetci americkí občania. "Bezpečnostná situácia, najmä v pohraničí, na Ruskom okupovanom Kryme a východe Ukrajiny, je nepredvídateľná a môže sa rýchlo zhoršiť. Ruská vojenská operácia by mohla vážne ovplyvniť schopnosť amerického veľvyslanectva poskytovať konzulárne služby kdekoľvek na ukrajinskom území. Týka sa to aj pomoci Američanom pri odjazde z Ukrajiny," uviedol rezort diplomacie.

Rozdielny postoj od EÚ

Európska únia nehodlá tento krok USA kopírovať. Vyjadril sa tak Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Jednania medzi Washingtonom a Moskvou podľa neho stále pokračujú. "Nemyslím si, že by sme museli opustiť krajinu, ale možno bude mať minister Blinken viac informácií," vyjadril sa Borell ohľadom vývoja dialógu medzi USA a Ruskom.

Washington je podľa Blinkena pripravený písomne odpovedať na ruské požiadavky, keď Moskva zareaguje v pohraničí s Ukrajinou. V hre je aj uvalenie tvrdých ekonomických sankcií pre Rusko, pokiaľ sa jednotky nestiahnu.