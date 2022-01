KORONAVÍRUS WHO prichádza s optimistickou predpoveďou: Koniec pandémie v Európe sa blíži!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

KODAŇ - Šírenie vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron by mohlo prispieť k ukončeniu pandémie v Európe. Povedal to v nedeľu riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre európsky región Hans Kluge. Podľa jeho slov však stále potrebná maximálna opatrnosť, keďže nie je možné predpovedať, ako sa vírus bude ďalej vyvíjať.