Srdcervúca spoveď vdovy: Jej manžel kvôli STÁVKOVANIU spáchal samovraždu! Začalo sa to nevinne

Annie Ashtonová viedla s manželom Lukeom usporiadaný život. Jedného dňa však jej manžel podľahol stávkovaniu. Dopadlo to s ním najhoršie, ako mohlo. Jeho závislosť odštartovala reklama, ktorá ľudí lákala stávkovať zadarmo, uvádza The Guardian. Annie sa preto rozhodla založiť a viesť kampaň proti tomuto druhu marketingu. "Ešte vlani som mala s Lukeom všetko, čo sme chceli. Milovali sme jeden druhého, bývali sme v krásnom dome s dvoma deťmi. O tri mesiace neskôr sa tento život skončil. 22. apríla môj úžasný partner spáchal samovraždu," opísala tragický zvrat v rodine.

Nalákali ho na stávkovanie zadarmo

Asi dva roky pred smrťou sa u Luka objavili príznaky závislosti na hazarde. Začalo sa to počas hry s priateľmi, potom uzatváral stávky v miestnych stávkových kanceláriách, keď hral jeho obľúbený futbalový klub Leicester City. "Počas tohto obdobia mi ani nenapadlo, že by to mohlo znamenať v budúcnosti nebezpečenstvo," hovorí Ashtonová. Čoskoro začal jej muž stávkovať online a založil si niekoľko účtov. Chodili mu na ne rôzne ponuky stávkových spoločností, ktoré sa snažili prilákať k hazardu čo najviac ľudí. Chceli, aby napríklad stavil na konské dostihy, v ktorých sa nevyznal. Netrvalo dlho a poriadne sa zadlžil. Stávky zadarmo sú totiž zadarmo len na začiatku. Keď to už začne človeka baviť, stávkuje s reálnou sumou. Je to psychologický ťah v marketingu, proti ktorému sa rozhodla Annie bojovať. Luke podľa nej narábal s peniazmi rozumne a opatrene. Ako vedúci skladu v rodinnej tlačiarenskej firme často našiel spôsob, ako podniku ušetriť peniaze. "To, že má problémy, som si všimla vtedy, keď sa snažil platiť za všetky výlety alebo kino. Hazard cez telefón je takmer neodsledovateľný. Trvalo mi takmer rok, kým som zistila, že to už preháňa."

Ashtonovci museli na splatenie dlhov predať svoj dom. Chvíľu to vyzeralo, že sa veci vrátia do normálu. Prišiel však rok 2020 a Luke prišiel o prácu z dôvodu pandémie koronavírusu. Opäť potajme prepadol hazardu a obnovil svoje staré účty. Tri týždne po samovražde vrátila polícia Lukeov mobil jeho žene. "Vtedy som si všimla, že opäť prepadol hazardu. Stávkové spoločnosti na začiatku pandémie sľubovali, že spravia viac pre ochranu ľudí, ktorí veľmi ľahko prepadnú hazardu, teda pre ľudí ako Luke," hovorí Annie. V jeho mobile si všimla, že často využíval bezplatnú stávku. Najprv bola zadarmo, no potom začal vkladať aj peniaze.

Firmy nechcú, aby ľudia prestali stávkovať

Odvetvie hazardu nemá záujem na tom, aby ľudia prestali stávkovať. Bol by to presný opak filozofie hazardných hier. V Británii približne 60 percent zisku pre stávkové spoločnosti prichádza od ľudí, ktorí už majú problémy s peniazmi. Sú to obrovské zisky, predstavujú sumu 14 miliárd libier (takmer 17 miliárd eur). "Keď sa ľudia ako môj manžel snažia prestať hrať, spoločnosť sa naňho zacieli so šialenými ponukami v oblasti stávkovania. Ako je možné, že to takto funguje a nikto s tým nič nerobí? Celý priemysel je totiž poháňaný peniazmi a myslením, ktoré je zbavené všetkej morálky," myslí si Ashtonová.

V správe z roku 2021 britský Úrad pre verejné zdravotníctvo odhaduje, že v Anglicku je každoročne viac ako 400 samovrážd súvisiacich s hazardnými hrami . To je viac ako jeden stratený život každý deň. Luke zistil, že bombardovanie reklám v jeho mobile spôsobilo problém, z ktorého už nebolo možné uniknúť. "Zákaz týchto stimulov môže do istej miery zmierniť utrpenie, ktoré hazardné spoločnosti spôsobujú rodinám, ako je tá naša. Zakázali sme marketing tabaku. To isté by sme mohli dosiahnuť aj pri hazardných hrách," dodala vdova na záver.