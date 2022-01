Sever Grécka zasiahlo zemetrasenie: Škody ani zranenia neboli hlásené

Zemetrasenie malo epicentrum 22 kilometrov južne od polostrova Chalkidiki v Egejskom mori, informoval Inštitút geodynamiky. Po prvom otrase bolo zaznamenaných niekoľko slabších. Vystrašení ľudia v prístavnom meste Solún vybiehali do ulíc. Obyvatelia gréckej metropoly Atény, ktorá sa nachádza približne 500 kilometrov od Solúnu, tiež hlásili, že cítili otrasy.

Video filmed in #Thessaloniki, #Greece shows the moment when the 5.3 magnitude #earthquake hits northern Greece near the #Halkidiki peninsula. #σεισμος @LastQuake pic.twitter.com/zflaoU6Wbi